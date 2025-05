GPU

Node AI emerges as an innovative decentralized platform engineered to streamline access to GPU and AI resources. It empowers users to engage, contribute, and derive benefits from the rapidly advancing domain of artificial intelligence.

АтыGPU

ДәрежеNo.642

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.60%

Айналымдағы мөлшер97,835,755.8297251

Макс. мөлшер100,000,000

Жалпы мөлшер100,000,000

Айналым жылдамдығы0.9783%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға2.892095702845763,2024-04-02

Ең төменгі баға0.022616526503786424,2024-02-19

Ашық блокчейнETH

Сектор

Әлеуметтік медиа

