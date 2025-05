GAIA

Gaia Everworld is the immersive, multi-region fantasy world in which players build their kingdoms, explore the lands, collect, breed and battle their Gaia Legionnaires.

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.00%

Айналымдағы мөлшер0

Макс. мөлшер500,000,000

Жалпы мөлшер500,000,000

Айналым жылдамдығы0%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға2.4870342186650136,2021-11-02

Ең төменгі баға0.001020227799978822,2025-05-28

Ашық блокчейнMATIC

Сектор

Әлеуметтік медиа

