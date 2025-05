FIL

Filecoin [Futures] (FIL) is a cryptocurrency. Users are able to generate FIL through the process of mining. For project details, please visit the project official website mentioned above.

АтыFIL

ДәрежеNo.51

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі0.0005%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)27.13%

Айналымдағы мөлшер673,375,068

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер1,959,477,718

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні2017-08-10 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға237.24182637,2021-04-01

Ең төменгі баға1.82924685424,2019-08-29

Ашық блокчейнFIL

