Evrynet is an intelligent financial service platform that allows “Evryone” to be able to build financial products and services. As our first dApps, Evrynet is building a high-speed hybrid-DEX (Evry.Finance) and cross-chain bridge (EvryHub) to provide a next generation CeDeFi Interexchange for both traditional and digital world with Evrynet as the ecosystem's operating system

ДәрежеNo.2852

Нарық капит.$0,00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0,00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0,00%

Айналымдағы мөлшер40 389 133

Макс. мөлшер1 000 000 000

Жалпы мөлшер1 000 000 000

Айналым жылдамдығы0.0403%

Шығару күні2021-10-20 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.6237858675687351,2021-10-27

Ең төменгі баға0.001175738247995547,2025-04-15

Ашық блокчейнETH

