ELF

aelf, an AI-enhanced Layer 1 blockchain network, leverages the robust C# programming language for efficiency and scalability across its sophisticated multi-layered architecture. Founded in 2017 with its global hub in Singapore, aelf is a pioneer in the industry, leading Asia in evolving blockchain with state-of-the-art AI integration and modular Layer 2 ZK Rollup technology, ensuring an efficient, low-cost, and highly secure platform that is both developer and end-user friendly. Aligned with its progressive vision, aelf is committed to fostering innovation within its ecosystem and advancing Web3 and AI technology adoption.

АтыELF

ДәрежеNo.258

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.74%

Айналымдағы мөлшер745,027,105.0978751

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер996,446,727.063685

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні2017-12-21 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы0.099 USDT

Барлық уақыттағы ең жоғары баға2.7656800746917725,2018-01-07

Ең төменгі баға0.0350131599961,2020-03-13

Ашық блокчейнETH

Кіріспеaelf, an AI-enhanced Layer 1 blockchain network, leverages the robust C# programming language for efficiency and scalability across its sophisticated multi-layered architecture. Founded in 2017 with its global hub in Singapore, aelf is a pioneer in the industry, leading Asia in evolving blockchain with state-of-the-art AI integration and modular Layer 2 ZK Rollup technology, ensuring an efficient, low-cost, and highly secure platform that is both developer and end-user friendly. Aligned with its progressive vision, aelf is committed to fostering innovation within its ecosystem and advancing Web3 and AI technology adoption.

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.