CTXC

Cortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution. Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps.

АтыCTXC

ДәрежеNo.841

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)2.61%

Айналымдағы мөлшер229,904,074.484375

Макс. мөлшер299,792,458

Жалпы мөлшер299,792,458

Айналым жылдамдығы0.7668%

Шығару күні2018-02-18 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға2.4102001190185547,2018-04-30

Ең төменгі баға0.0341331368292,2020-03-16

Ашық блокчейнCTXC

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.