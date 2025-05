CTF

A community-driven innovative Framework where your Rewards actively serve you, generating passive income through blockchain purchases.

АтыCTF

ДәрежеNo.1812

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)1.03%

Айналымдағы мөлшер4,732,977.31243817

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер119,899,975.05919015

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға2.41153717499516,2024-04-20

Ең төменгі баға0.000555272760428229,2023-12-23

Ашық блокчейнMATIC

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.