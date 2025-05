CSPR

Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network’s native token.

АтыCSPR

ДәрежеNo.248

Нарық капит.$0,00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0,00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)%0,06

Айналымдағы мөлшер13.114.163.047

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер13.577.445.465

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні2021-05-11 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға1.36330943,2021-05-12

Ең төменгі баға0.006247679314270495,2024-11-04

Ашық блокчейнCSPR

Сектор

Әлеуметтік медиа

