CPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium’s hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated.

АтыCPH

ДәрежеNo.1500

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.00%

Айналымдағы мөлшер382,951,230

Макс. мөлшер8,428,000,000

Жалпы мөлшер6,828,000,000

Айналым жылдамдығы0.0454%

Шығару күні2020-09-01 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы0.25 USDT

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.19854994089735145,2021-11-29

Ең төменгі баға0.002529181439634382,2024-10-02

Ашық блокчейнCPH2

Сектор

Әлеуметтік медиа

