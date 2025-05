COREUM

Coreum is a 3rd generation, layer 1 Blockchain built to serve as a core infrastructure of future Blockchain applications.

АтыCOREUM

ДәрежеNo.550

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.05%

Айналымдағы мөлшер384,792,048

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер545,674,243

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға11.416925823380323,2022-05-02

Ең төменгі баға0.054716827656712486,2024-08-19

Ашық блокчейнXRP

КіріспеCoreum is a 3rd generation, layer 1 Blockchain built to serve as a core infrastructure of future Blockchain applications.

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.