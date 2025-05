CKB

The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte.

АтыCKB

ДәрежеNo.192

Нарық капит.$0,00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0,00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0,03%

Айналымдағы мөлшер46 598 654 255,35375

Макс. мөлшер∞

Жалпы мөлшер47 353 132 819,29894

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні2019-11-14 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы0,01 USDT

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.04412336,2021-03-31

Ең төменгі баға0.002083401220247072,2022-12-20

Ашық блокчейнCKB

Сектор

Әлеуметтік медиа

