CESS

CESS Network is the L1 decentralized data value infrastructure, offering a comprehensive data solution that empowers corporations, organizations, and governments to fully leverage the potential of Artificial Intelligence. Protecting data ownership, data sovereignty and user privacy solutions for the AI era and Web3 data economy.

АтыCESS

ДәрежеNo.

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0

Айналымдағы мөлшер--

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер10,000,000,000

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға,

Ең төменгі баға,

Ашық блокчейнBSC

КіріспеCESS Network is the L1 decentralized data value infrastructure, offering a comprehensive data solution that empowers corporations, organizations, and governments to fully leverage the potential of Artificial Intelligence. Protecting data ownership, data sovereignty and user privacy solutions for the AI era and Web3 data economy.

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.

MEXC — криптовалютамен айналысудың ең оңай жолы. Криптовалютаны сатып алуға, сатуға және табуға арналған әлемдегі жетекші криптовалюта биржасымен танысыңыз. Bitcoin BTC, Ethereum ETH және 3000-нан астам альткойндармен сауда жасаңыз.MEXC — криптовалютамен айналысудың ең оңай жолы. Криптовалютаны сатып алуға, сатуға және табуға арналған әлемдегі жетекші криптовалюта биржасымен танысыңыз. Bitcoin BTC, Ethereum ETH және 3000-нан астам альткойндармен сауда жасаңыз.
Іздеу
Таңдаулылар
CESS/USDT
CESS Network
----
--
24с жоғары
--
24с төмен
--
24с көлем (CESS)
--
24 сағат сомасы (USDT)
--
Диаграмма
Ақпарат
Ордерлер кітабы
Нарықтық мәмілелер
Ордерлер кітабы
Нарықтық мәмілелер
Ордерлер кітабы
Нарықтық мәмілелер
Нарықтық мәмілелер
Спот
Ордерлерді ашу（0）
Ордерлер тарихы
Сауда тарихы
Ашық позициялар (0)
MEXC — криптовалютамен айналысудың ең оңай жолы. Криптовалютаны сатып алуға, сатуға және табуға арналған әлемдегі жетекші криптовалюта биржасымен танысыңыз. Bitcoin BTC, Ethereum ETH және 3000-нан астам альткойндармен сауда жасаңыз.MEXC — криптовалютамен айналысудың ең оңай жолы. Криптовалютаны сатып алуға, сатуға және табуға арналған әлемдегі жетекші криптовалюта биржасымен танысыңыз. Bitcoin BTC, Ethereum ETH және 3000-нан астам альткойндармен сауда жасаңыз.
CESS/USDT
--
--
‎--
24с жоғары
--
24с төмен
--
24с көлем (CESS)
--
24 сағат сомасы (USDT)
--
Диаграмма
Ордерлер кітабы
Нарықтық мәмілелер
Ақпарат
Ордерлерді ашу（0）
Ордерлер тарихы
Сауда тарихы
Ашық позициялар (0)
Loading...