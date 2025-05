CENNZ

Centrality is a tech ventures ecosystem.Centrality works with smart entrepreneurs and ventures who are trying to disrupt traditional value chains and concepts.Centrality support these projects through every stage of the start-up lifecycle and create commercial connections with other DApps in the ecosystem.

АтыCENNZ

ДәрежеNo.1641

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.01%

Айналымдағы мөлшер1,200,000,000

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер1,200,000,000

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні2018-03-01 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы0.12 USDT

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.541558027267456,2018-04-25

Ең төменгі баға0.002151041182774997,2025-04-10

Ашық блокчейнCENNZ

Сектор

Әлеуметтік медиа

