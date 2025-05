CAP

Capverse is a unique game combining “Play-to-earn” and “”Invite-to-earn” that focuses on raising and battling digital pets in an Intergalactic background.

АтыCAP

ДәрежеNo.3676

Нарық капит.$0,00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0,00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0,00%

Айналымдағы мөлшер0

Макс. мөлшер200 000 000

Жалпы мөлшер200 000 000

Айналым жылдамдығы0%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.6809465801783078,2023-12-31

Ең төменгі баға0.016317247952418467,2025-03-09

Ашық блокчейнBSC

