BUTTHOLE

This is a viral memecoin issued on Pumpfun, designed to express humor.

АтыBUTTHOLE

ДәрежеNo.1318

Нарық капит.$0,00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0,00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0,10%

Айналымдағы мөлшер999 982 618,03

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер999 982 618,03

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.08740585799960277,2025-01-17

Ең төменгі баға0.005171560887326404,2025-05-30

Ашық блокчейнSOL

КіріспеThis is a viral memecoin issued on Pumpfun, designed to express humor.

Сектор

