AUCTION

Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining.

АтыAUCTION

ДәрежеNo.452

Нарық капит.$0,00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0,00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)199,70%

Айналымдағы мөлшер6 090 142,29001446

Макс. мөлшер10 000 000

Жалпы мөлшер7 640 771,31259095

Айналым жылдамдығы0.609%

Шығару күні2021-02-07 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға70.55596041,2021-04-12

Ең төменгі баға3.484607093787073,2023-06-15

Ашық блокчейнETH

КіріспеBounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining.

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.