ATOM

The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token.

АтыATOM

ДәрежеNo.53

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі0.0005%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)33.10%

Айналымдағы мөлшер390,934,204

Макс. мөлшер∞

Жалпы мөлшер390,934,204

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні2019-03-15 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы0.1 USDT

Барлық уақыттағы ең жоғары баға44.6955257850945,2021-09-20

Ең төменгі баға1.13096252523,2020-03-13

Ашық блокчейнATOM

