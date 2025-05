ASTROS

Astro Armadillos, a pioneering Web3 education project, is at the forefront of imparting knowledge about blockchain technology and Web3 across multiple chains through innovative non-fungible tokens (NFTs) and engaging game modes.

ДәрежеNo.1860

Нарық капит.$0,00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0,00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0,42%

Айналымдағы мөлшер25.499.502,47

Макс. мөлшер100.000.000

Жалпы мөлшер100.000.000

Айналым жылдамдығы0.2549%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.11362255496661224,2024-12-13

Ең төменгі баға0.019778041816782114,2025-02-01

Ашық блокчейнMATIC

Сектор

Әлеуметтік медиа

