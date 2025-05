AR

Arweave is a new blockchain storage platform designed to overcome the scalability, data availability, and cost issues that exist in blockchain data storage. This is also the difference between Arweave and most blockchain storage solutions. Arweave aims to become "the Internet's browsable home network". Arweave uses its native currency Arweave (AR) as an internal exchange medium. Its value comes from the practicality of the network, including submitting information to the Arweave blockchain, rewarding miners for maintaining and protecting the network, and suppressing the spread of spam. For more information of the project, please visit its official website below.

ДәрежеNo.124

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі0.0001%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)62.51%

Айналымдағы мөлшер65,652,466

Макс. мөлшер66,000,000

Жалпы мөлшер65,652,466

Айналым жылдамдығы0.9947%

Шығару күні2017-08-01 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға90.94004420870436,2021-11-05

Ең төменгі баға0.485449842644,2020-05-27

Ашық блокчейнAR

