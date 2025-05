ARTY

Artyfact is a next-gen gaming metaverse that combines the latest gaming technologies and innovative GameFi activities.

ДәрежеNo.1479

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)21.56%

Айналымдағы мөлшер19,480,227

Макс. мөлшер25,000,000

Жалпы мөлшер24,858,616

Айналым жылдамдығы0.7792%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға4.504571539568279,2023-12-21

Ең төменгі баға0.1815702440584084,2025-05-28

Ашық блокчейнBSC

Әлеуметтік медиа

