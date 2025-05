ACE

ACE is the native token of Endurance, a decentralized game/social blockchain that will be housing Fusionist, a web3 AAA game.

АтыACE

ДәрежеNo.632

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)39.26%

Айналымдағы мөлшер62,464,307

Макс. мөлшер147,000,000

Жалпы мөлшер146,307,870

Айналым жылдамдығы0.4249%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға17.948923927407268,2023-12-18

Ең төменгі баға0.4264239671179304,2025-04-09

Ашық блокчейнBSC

Сектор

Әлеуметтік медиа

