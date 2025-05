3ULL

PLAYA3ULL GAMES combines NFTs Cryptocurrency and PC based games to enhance the gaming experience significantly.

Аты3ULL

ДәрежеNo.1732

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.01%

Айналымдағы мөлшер4,723,235,871

Макс. мөлшер50,000,000,000

Жалпы мөлшер15,317,007,763.85109

Айналым жылдамдығы0.0944%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.010498957183248165,2023-12-16

Ең төменгі баға0.000275923973430748,2023-06-28

Ашық блокчейнPLAYA3ULL

КіріспеPLAYA3ULL GAMES combines NFTs Cryptocurrency and PC based games to enhance the gaming experience significantly.

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.