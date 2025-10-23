Bless (BLESS) 価格予測 (USD)

Bless の2026年、2027年、2028年、2030年などの価格予測を入手しましょう。今後5年以上の BLESS の成長率を予測できます。市場動向とセンチメントに基づいて、将来の価格シナリオを瞬時に予測できます。

-100から1,000までの値を入力して Bless の価格を予測してください
%

*免責事項：すべての価格予測はユーザーの入力に基づいています。

Bless 価格予測
$0.03338
$0.03338$0.03338
-15.08%
USD
実際
予測
Bless の2025-2050年の価格予測 (USD)

Bless (BLESS) の2025年（今年）の価格予測

あなたの予測によると、Bless の価格は 0.00% 上昇し、2025年には取引価格が $ 0.03338 に達する可能性があります。

Bless (BLESS) の2026年（来年）の価格予測

あなたの予測によると、Bless の価格は 5.00% 上昇し、2026年には取引価格が $ 0.035049 に達する可能性があります。

Bless (BLESS) の2027年の価格予測（2年後）

価格予測モジュールによると、BLESS の2027年の価格は $ 0.036801、上昇率は 10.25% と予測されています。

Bless (BLESS) の2028年の価格予測（3年後）

価格予測モジュールによると、BLESS の2028年の価格は $ 0.038641、上昇率は 15.76% と予測されています。

Bless (BLESS) の2029年の価格予測（4年後）

上記の価格予測モジュールによると、2029年の BLESS の目標価格は $ 0.040573 で、上昇率は 21.55% です。

Bless (BLESS) の2030年の価格予測（5年後）

上記の価格予測モジュールによると、2030年の BLESS の目標価格は $ 0.042602 で、上昇率は 27.63% です。

Bless (BLESS) の2040年の価格予測（15年後）

2040年、Bless の価格は 107.89% 上昇し、取引価格は $ 0.069394 に達する可能性があります。

Bless (BLESS) の2050年の価格予測（25年後）

2050年、Bless の価格は 238.64% 上昇し、取引価格は $ 0.113036 に達する可能性があります。

価格
成長
  • 2025
    $ 0.03338
    0.00%
  • 2026
    $ 0.035049
    5.00%
  • 2027
    $ 0.036801
    10.25%
  • 2028
    $ 0.038641
    15.76%
  • 2029
    $ 0.040573
    21.55%
  • 2030
    $ 0.042602
    27.63%
  • 2031
    $ 0.044732
    34.01%
  • 2032
    $ 0.046969
    40.71%
価格
成長
  • 2033
    $ 0.049317
    47.75%
  • 2034
    $ 0.051783
    55.13%
  • 2035
    $ 0.054372
    62.89%
  • 2036
    $ 0.057091
    71.03%
  • 2037
    $ 0.059945
    79.59%
  • 2038
    $ 0.062942
    88.56%
  • 2039
    $ 0.066090
    97.99%
  • 2040
    $ 0.069394
    107.89%
さらに表示

今日、明日、今週、30日間の短期 Bless の価格予測

日時
価格予測
成長
  • October 23, 2025(今日)
    $ 0.03338
    0.00%
  • October 24, 2025(明日)
    $ 0.033384
    0.01%
  • October 30, 2025(今週)
    $ 0.033412
    0.10%
  • November 22, 2025(30日)
    $ 0.033517
    0.41%
Bless (BLESS) 今日の価格予測

BLESS の October 23, 2025(今日) 時点の予測価格は $0.03338 です。この予測は、提供された成長率の計算結果を反映しており、ユーザー様に今日の潜在的な価格変動のスナップショットを提供します。

Bless (BLESS) 明日の価格予測

October 24, 2025(明日) における 5% の年間成長率を基に BLESS の価格予測は、$0.033384 です。これらの結果は、選択したパラメータに基づいてトークン価値の推定見通しを提供します。

Bless (BLESS) 今週の価格予測

October 30, 2025(今週) 時点で、5% の年間成長率を使用した BLESS の価格予測は $0.033412 です。この週次予測は、今後数日間の潜在的な価格動向を把握できるように、同じ成長率に基づいて計算されます。

Bless (BLESS) 30日間の価格予測

今後 30 日間を見据えると、BLESS の予想価格は $0.033517 です。この予測は、5% の年間成長率を基に、1か月後にトークンの価値が到達し得る水準を推定して算出されたものです。

現在の Bless 価格統計

$ 0.03338
$ 0.03338$ 0.03338

-15.07%

$ 61.60M
$ 61.60M$ 61.60M

1.84B
1.84B 1.84B

$ 8.39M
$ 8.39M$ 8.39M

--

BLESS の直近価格は $ 0.03338 です。24時間の変動率は -15.08%、24時間取引高は $ 8.39M です。
さらに、BLESS の循環供給量は 1.84B で、時価総額は$ 61.60M です。

Bless (BLESS) の購入方法

BLESS を購入しようとしていますか？クレジットカード、銀行振込、P2Pなど、様々なお支払い方法で BLESS をご購入いただけます。Bless の購入方法をご覧になり、今すぐMEXCで取引の旅を始めましょう！

今すぐ BLESS の購入方法を学びましょう

Bless 価格履歴

Bless ライブ価格ページで収集された最新のデータによると、Bless の現在の価格は 0.03345 USDです。Bless (BLESS) の循環供給量は 0.00 BLESS で、時価総額は $61.60M になります。

期間
変動率(%)
変動率(USD)
高値
安値
  • 24時間
    -0.24%
    $ -0.010680
    $ 0.05447
    $ 0.032
  • 7日間
    -0.77%
    $ -0.117769
    $ 0.22971
    $ 0.032
  • 30日
    5.69%
    $ 0.02845
    $ 0.22971
    $ 0.005
24時間のパフォーマンス

過去24時間で、Bless は $-0.010680 の価格変動を示しており、-0.24% の値動きを反映しています。

7日間のパフォーマンス

過去 7 日間、 Bless は最高値 $0.22971、最安値 $0.032 で取引されていました。価格変動は -0.77% でした。この最近の傾向は BLESS が市場でさらに上昇する可能性を示しています。

30日間のパフォーマンス

過去 1 か月間で、Bless は 5.69% の変動があり、その価値は約 $0.02845 になりました。これは、BLESS が近い将来、さらに価格変動を経験する可能性があることを示しています。

MEXCで Bless の完全な価格履歴を確認し、詳細なトレンドをご覧ください。

BLESS の価格履歴をすべて表示

Bless (BLESS) 価格予測モジュールはどのように機能しますか？

Bless 価格予測モジュールは、独自の成長仮定に基づいて BLESS の将来の潜在的な価格を推定するために設計されたユーザーフレンドリーなツールです。経験豊富なトレーダーでも、好奇心旺盛な投資家でも、このモジュールはトークンの将来価値を予測するシンプルでインタラクティブな方法を提供します。

1. 成長予測を入力する

まず、希望する成長率を入力します。これは、市場の見通しに応じてプラスまたはマイナスになります。これは、来年、5 年、さらには数十年にわたる Bless の期待を反映できます。

2. 将来の価格を計算する

成長率を入力して [計算] ボタンをクリックします。モジュールは BLESS の予測される将来の価格を即座に計算し、予測が時間の経過とともにトークンの価値にどのように影響するかを明確に視覚化します。

3. さまざまなシナリオを探る

さまざまな成長率を試して、異なる市場条件が Bless の価格にどのような影響を与えるかを確認できます。この柔軟性により、楽観的な予測と保守的な予測の両方を分析でき、より情報に基づいた意思決定を行うことができます。

4. ユーザーセンチメントとコミュニティの洞察

このモジュールにはユーザーセンチメントに関するデータも統合されており、自分の予測を他のユーザー様の予測と比較することができます。この集合的なインプットは、コミュニティが BLESS の将来をどのように認識しているかについて貴重な洞察を提供します。

価格予測のためのテクニカル指標

予測の精度を高めるために、モジュールはさまざまなテクニカル指標と市場データを活用します。これには以下が含まれます：

指数移動平均 (EMA)： 変動を平滑化し、潜在的なトレンドの反転に関する洞察を提供することで、トークンの価格動向を追跡するのに役立ちます。

ボリンジャー バンド： 市場のボラティリティを測定し、潜在的な買われすぎまたは売られすぎの状態を識別します。

相対力指数 (RSI)： BLESS の勢いを評価し、強気局面か弱気局面かを判断します。

移動平均収束発散 (MACD)： 価格変動の強さと方向を評価して、潜在的な買いのポイントと売りのポイントを特定します。これらの指標をリアルタイムの市場データと組み合わせることで、このモジュールは動的な価格予測を提供し、Bless の将来の可能性についてより深い洞察を得るのに役立ちます。

BLESS 価格予測が重要なのはなぜですか？

BLESS 価格予測は様々な理由から非常に重要であり、投資家は色々な目的で価格予測を行っています：

投資戦略の策定： 予測は投資家の戦略策定に役立ちます。将来の価格を予測することで、暗号資産の購入、売却、保有のタイミングを決めることができます。

リスク評価： 潜在的な価格の動きを理解することで、投資家は特定の暗号資産に関連するリスクを判断することができます。これは、潜在的な損失を管理し、軽減するために重要です。

市場分析： 予測にはしばしば市場動向、ニュース、過去のデータの分析が含まれます。この包括的な分析は、投資家が市場のダイナミクスと価格変動に影響を与える要因を理解するのに役立ちます。

ポートフォリオの多様化： どの暗号資産がパフォーマンスを上げるかを予測することで、投資家はそれに応じてポートフォリオを多様化し、様々な資産にリスクを分散させることができます。

長期計画： 長期的な利益を求める投資家は、予測に基づいて将来の成長が見込める暗号資産を見極めています。

心理的な備え： 起こりうる価格シナリオを知ることで、投資家は市場のボラティリティに対して感情的および経済的に備えることができます。

コミュニティへの参加： 暗号資産の価格予測は投資家コミュニティ内で議論となることが多く、市場動向に関する幅広い理解と集合知につながります。

よくある質問（FAQ）：

BLESS に今投資する価値がありますか？
あなたの予測によると、BLESS は undefined--に到達するため、検討する価値のあるトークンになります。
来月の BLESS の価格予測は？
Bless (BLESS) 価格予測ツールによると、BLESS の価格は undefined-- に到達するでしょう。
2026年、1 BLESS の価格はいくらになるでしょう？
本日、1 Bless (BLESS) の価格は $0.03338 です。上記の予測モジュールによると、BLESS は 0.00% 上昇し、2026年には -- に達すると見込まれています。
BLESS の2027年予測価格はいくらですか？
Bless (BLESS) は、毎年 0.00% 上昇し、2027年までに1 BLESS あたり -- の価格に到達すると予測されています。
BLESS の2028年の推定目標価格はいくらですか?
あなたの価格予測入力によれば、Bless (BLESS) は 0.00% の上昇が見込まれ、2028年の推定目標価格は -- になります。
BLESS の2029年の推定目標価格はいくらですか？
あなたの価格予測入力によれば、Bless (BLESS) は 0.00% の上昇が見込まれ、2029年の推定目標価格は -- になります。
2030年、1 BLESS の価格はいくらになるでしょう？
本日、1 Bless (BLESS) の価格は $0.03338 です。上記の予測モジュールによると、BLESS は 0.00% 上昇し、2030年には -- に達すると見込まれています。
2040年の BLESS 価格予測は？
Bless (BLESS) は、毎年 0.00% 上昇し、2040年までに1 BLESS あたり -- の価格に到達すると予測されています。
免責事項

当社の暗号資産価格予測ページで公開されているコンテンツは、MEXCユーザーおよび/またはその他の第三者の情報源から当社に提供された情報やフィードバックに基づいています。これは「原文のまま」で提供されており、あくまで情報提供および説明を目的としています。いかなる種類の表明または保証をする物ではありません。提示された価格予測は正確ではない可能性があるため、鵜呑みにしないようご注意ください。価格は予測とは大きく異なる可能性があるため、投資判断の根拠として依拠すべきではありません。

さらに、本コンテンツは、投資アドバイスを提供するものではなく、また、特定の商品やサービスの購入を推奨するものでもありません。MEXCは、当社の暗号資産価格予測ページに掲載されているコンテンツを参照、使用、および/または根拠とした結果として発生する損失について、いかなる責任も負いません。暗号資産の価格は、高い市場リスクと価格変動の影響を受けることによくご注意ください。投資資産の価値は減少または増加することがあり、最初に投資した金額を回収できる保証はされていません。最終的には、ご自身で投資判断の責任を負うことになり、MEXCはあなたが被る損失について一切の責任を負いません。また、過去の実績は将来の実績を予測するものではないことを念頭に置いてください。ご自身がよく理解していて、関連するリスクを把握している商品にのみ投資する必要があります。投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に考慮し、投資判断をする前に専門のコンサルタントに助言を求めることをお勧めいたします。