EigenLayer（EigenCloud）とは？デジタル資産の概要

EigenLayerは、現在EigenCloud（ティッカー：EIGEN）としてブランド再構築され、イーサリアム上に構築されたブロックチェーンベースのプロトコルであり、リステーキングと呼ばれる新しい概念を導入しています。2023年にローンチされたEigenLayerは、新しい分散型アプリケーション（DApps）やサービスのための暗号経済セキュリティをブートストラップするという課題に対処するために開発されました。従来、各新規プロトコルは独自のセキュリティネットワークを確立する必要があり、これはコストがかかり非効率的でした。EigenLayerは、ユーザーが既存のステーキングされたETHやLiquid Staking Tokens（LST）をリステークできるようにすることでこの問題を解決し、イーサリアムの強固なセキュリティ保証を広範な新サービスに拡張します。このアプローチにより、開発者は検証可能で信頼を最小限に抑えたアプリケーションを構築しながら、EigenLayerエコシステム全体の高いレベルのセキュリティ、スケーラビリティ、および資本効率を確保できます。

EigenLayerは、2021年、ブロックチェーン、暗号技術、分散システムの深いバックグラウンドを持つ経験豊富な研究者やエンジニアのチームによって設立されました。中核チームにはワシントン大学の教授であるスリーラム・カナンや、他の主要なテクノロジー企業や学術機関での経験を持つ貢献者が含まれます。彼らのビジョンは、イーサリアムの既存のバリデータセットと経済的インセンティブを利用して、Web3空間における革新を促進し、セキュリティの分断を減らし、最終的にはEIGENトークンをこのエコシステムの重要なユーティリティとして位置付けるプラットフォームを作ることでした。

設立以来、EigenLayerはいくつかの重要なマイルストーンを達成しました。プロジェクトはAndreessen Horowitz（a16z）が主導した7,000万ドルの資金調達を含む2億2,000万ドル以上の資金を調達しました。主な開発マイルストーンには、メインネットのローンチ、リステーキングメカニズムの導入、そしてデータ可用性、紛争解決、分散型コンピューティングを統合したEigenCloudの展開が含まれます。戦略的パートナーシップとAutonomous Verifiable Services（AVS）の統合により、EigenLayerは分散型インフラのリーダーとしてさらに地位を確立しています。

EigenCloudエコシステムは、安全で検証可能かつスケーラブルな分散型サービスを求める開発者やユーザーに包括的なソリューションを提供するように設計された複数の相互接続された製品で構成されています：

EigenDA（データ可用性レイヤー）:

EigenDAは、主なデータ可用性プラットフォームとして機能し、DAppsやAVSが大容量のデータを効率的に公開および検証することを可能にします。リステーキングされた資産を利用することで、EigenDAはデータが確実に保存されアクセス可能であることを保証し、ロールアップやオンチェーンゲームなどの高スループットアプリケーションをサポートします。このプラットフォームはすでに、EigenLayerネットワーク内でスケーラブルかつ安全なデータソリューションを求める複数のプロジェクトで使用されています。

EigenVerify（紛争解決）:

EigenVerifyは、オフチェーン計算の紛争解決と検証のための分散型メカニズムを提供することでエコシステムの機能を拡張します。このサービスにより、ユーザーは結果の正確性に異議を唱えたり検証したりでき、複雑なワークフローにおける信頼と透明性を確保します。暗号経済的インセンティブとスラッシングメカニズムの使用により、すべてのEigenLayer参加者にとって安全で公平な環境が作られます。

EigenCompute（分散型コンピューティング）:

EigenComputeは、AIモデルトレーニングや金融シミュレーションなど、検証可能な計算が必要なアプリケーションをサポートするワークロードの分散型実行を可能にします。リステーキングモデルと統合することで、EigenComputeは開発者にスケーラブルで費用効果が高く、信頼を最小限に抑えたコンピューティングリソースを提供します。

これらのコンポーネントは、EIGENがユーティリティおよびガバナンストークンとして機能し、ネットワーク内のすべてのインタラクションを動かす包括的な環境を作り出すために協力して動作します。その結果、ステーカー、オペレーター、開発者の間でインセンティブが整えられ、継続的な成長と革新を推進する自己維持型のEigenLayerエコシステムが生まれます。

分散型インフラセクターは、EigenLayer（EigenCloud）が対応しようとしているいくつかの重要な課題に直面しています：

分断されたセキュリティ:

新しいプロトコルはしばしば独自のバリデータネットワークを確立する必要があり、これによりエコシステム全体でセキュリティが分断され弱くなります。この分断はコストを増加させ、分散型サービスの信頼性を低下させる問題がありますが、EigenLayerの統一アプローチがこれを直接解決します。

非効率な資本利用:

ステーキングされた資産は通常、単一のプロトコルを保護するためにロックされるため、資本が十分に活用されておらず、ステーカーが追加報酬を得る機会も限られています。この非効率性は新規プロジェクトの成長と持続可能性を妨げますが、EIGENトークンエコノミーがこれを解決します。

革新の障壁:

セキュリティをブートストラップするための高コストと複雑さは、開発者が新しいサービスを立ち上げるのを妨げ、革新の速度を遅らせ、ユーザーが利用できるアプリケーションの多様性を制限しています。

EigenLayer（EigenCloud）がこれらの課題に対処する方法:

1. リステーキングによる集約されたセキュリティ:

EigenLayerは、ステーカーが既存のステーキングされたETHまたはLSTを使用して複数のモジュールやサービスを保護することを選択できるようにします。これにより、共有セキュリティプールが作られ、新しいプロトコルが個別のバリデータセットを構築する必要なく大幅にセキュリティが向上します。その結果、EigenLayerエコシステム全体でより堅牢で統一されたセキュリティモデルが実現します。

2. 最適化された資本効率:

リステーキングを可能にすることで、EigenLayerはステーカーが複数のサービスから追加報酬を得ることを可能にし、EIGEN資産の利用を最大化します。このアプローチにより、ステーカーの機会費用が減少し、EigenLayerネットワークへの長期的な参加に対する持続可能なインセンティブ構造が提供されます。

3. 開発者の障壁の低減:

EigenLayerの信頼とプログラマブルな検証ツールのマーケットプレイスにより、開発者が新しいAVSやDAppsを簡単に立ち上げることができます。イーサリアムのセキュリティとリステーキングモデルを活用することで、プロジェクトはインフラではなく革新に集中でき、Web3空間での開発速度を加速し、EIGENトークンの有用性を拡大します。

EigenLayer（EigenCloud、ティッカー：EIGEN）トークンの総発行量（最大供給量）は約17.4億トークンです。これらのトークンの割合配分は次の通りです：

割り当て 総供給量に占める割合 アンロック済み（最新データ時点） ロック中 投資家 29.5% - 28.4% 初期貢献者 25.5% - 24.6% エコシステム開発 15% - - ステーキングドロップ 1 6.75% 6.50% - ステーキングドロップ 2 5.20% 5.01% - コミュニティイニシアチブ 4.10% 3.23% 0.77% ステーキングドロップ 3.05% - -

主なポイント:

総供給量: 17.4億EIGENトークン。

17.4億EIGENトークン。 最大割り当て: 投資家（29.5%）、初期貢献者（25.5%）、エコシステム開発（15%）。

投資家（29.5%）、初期貢献者（25.5%）、エコシステム開発（15%）。 コミュニティおよびエアドロップ（ステーキングドロップ）割り当て: これらは合計でEIGEN総供給量の約19%を占めています。

これらは合計でEIGEN総供給量の約19%を占めています。 ベスティング: 多くのEIGENトークンは特に投資家や貢献者向けにロックされており、時間とともにアンロックが予定されています。

注意点:

プロジェクトはEigenLayerからEigenCloudにブランド変更しましたが、EIGENのトークノミクスと供給量はすべての情報源で一貫しています。

循環供給量の数字は、進行中のアンロックとベスティングスケジュールにより異なる場合があります。常に最新の情報を得るためには、最新のオンチェーンまたは公式情報源をご確認ください。

EigenCloudエコシステム内では、EIGENトークンは複数の機能を持っています：

リステーキングとセキュリティ: EIGENは、AVSやその他のモジュールを保護するためにステーキングでき、ステーカーが報酬を得てネットワークのセキュリティモデルに参加できるようにします。

EIGENは、AVSやその他のモジュールを保護するためにステーキングでき、ステーカーが報酬を得てネットワークのセキュリティモデルに参加できるようにします。 ガバナンス: EIGENトークン保有者は、プロトコルのアップグレード、パラメータの変更、エコシステムイニシアチブに関する提案を行い投票に参加できます。

EIGENトークン保有者は、プロトコルのアップグレード、パラメータの変更、エコシステムイニシアチブに関する提案を行い投票に参加できます。 インセンティブと報酬: EIGENは、オペレーター、ステーカー、開発者にインセンティブを与え、EigenLayerエコシステム全体の利益を一致させます。

トークンの最初のリリース時には、EIGENトークンの一部がステーキングドロップやコミュニティイニシアチブを通じて配布され、投資家や貢献者向けの大多数のトークンは数年にわたるベスティングスケジュールの対象となりました。アンロックは市場の安定性と長期的な成長を確保するために構造化されており、一部の割り当てにはクリフベスティング、他には段階的なリリースが設定されています。

EigenCloudは、EIGEN保有者がプロトコルアップグレード、パラメータの変更、エコシステムイニシアチブに関する提案や投票を行うことができる分散型ガバナンスモデルを実装しています。EIGENをステーキングすることはネットワークを保護するだけでなく、参加者が報酬を得られるようにし、報酬はネットワークアクティビティ、サービスの使用状況、プロトコルパラメータによって決定されます。

EigenLayer（EigenCloud）は、分散型インフラセクターにおける革新的なソリューションとして、リステーキングメカニズムと統合プラットフォームアプローチを通じて主要な課題に対処しています。堅牢なEIGENトークノミクス、包括的なエコシステム、そして成長するコミュニティにより、EigenCloudは開発者、ステーカー、ユーザーが分散型サービスとどのように関わるかを変革する大きな可能性を示しています。

EigenCloud（EIGEN）の取引を始めましょうか？私たちの包括的な「EigenCloud取引完全ガイド：始める準備から実践的な取引まで」では、必要なすべてのことを説明しています。EigenLayerの基本からウォレットのセットアップ、高度な取引戦略、リスク管理技術まで網羅しています。あなたが暗号通貨初心者でも経験豊富なトレーダーでも、このステップバイステップガイドはMEXCの安全なプラットフォームでEIGENトークンの潜在能力を最大化するための知識を提供します。今日からEIGENトークンの可能性を発見しましょう！

Start