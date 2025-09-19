Dill（DLトークン）とは？革新的なモジュラーブロックチェーンの完全ガイド

今日の急速に発展するブロックチェーン環境において、スケーラビリティは依然として業界の最も差し迫った課題です。ほとんどのレイヤー1ブロックチェーンがアプリケーションをパフォーマンスを損なう硬直的なフレームワークに強制する中、Dillはこれらのトレードオフを拒否する革新的なソリューションとして登場します。

この包括的なガイドでは、Dillの画期的なモジュラーアーキテクチャ、ネイティブDLトークンの有用性、そしてこの次世代ブロックチェーンが前例のないスケーラビリティ、主権性、分散化を通じて大規模なdApp採用を可能にする方法を探求します。暗号投資家、開発者、ブロックチェーン愛好家のいずれであっても、Dillを理解することで、Web3の次の10億ユーザーを支える未来のインフラストラクチャについての洞察を得ることができます。





重要なポイント

Dillは高度なモジュラーアーキテクチャを通じて800,000 TPSを達成する革新的なレイヤー1ブロックチェーンです

DLトークンは最大100万のバリデーターをサポートする革新的な2層ステーキングでネットワークセキュリティを提供します

プラットフォームはアプリケーションが価値を獲得し経済をカスタマイズできる主権実行環境を提供します

DLトークノミクスはエコシステム参加者に報酬を与える戦略的配分とともに60億の固定供給を特徴とします

Dillエコシステムローンチプールはステーカー、アプリケーション、ネットワーク利用を接続する持続可能な成長フライホイールを作成します





Dillは、最大スケーラビリティ、主権性、分散化を通じてブロックチェーントリレンマを解決するよう設計された、高度なモジュラーアーキテクチャとシャーディング技術上に構築された革新的なレイヤー1ブロックチェーンです。新しいパラダイムチェーンとして、Dillは秒間800,000トランザクションまでの前例のない性能を最大100万のバリデーターをサポートしながら提供し—これらの能力によりイーサリアムの現在のロードマップより5年以上先を行く位置にあります。

DLトークンは、Dillエコシステム全体を動かすネイティブ暗号通貨として機能します。60億トークンの固定供給で、DLはステーキングを通じたネットワークセキュリティを可能にし、ガバナンス参加を促進し、エコシステムローンチプールなどの革新的機能へのアクセスを提供します。単純なユーティリティを超えて、DLは分散化やパフォーマンスを妥協することなく専用実行環境を必要とする主権アプリケーション向けに特別に設計された革新的インフラストラクチャの所有権を表します。

側面 Dill DLトークン 定義 モジュラーアーキテクチャを持つレイヤー1ブロックチェーンプラットフォーム Dillネットワークを動かすネイティブ暗号通貨 目的 専用実行スペースを持つdApp向けのスケーラブルインフラを提供 ステーキング、ガバナンス、エコシステム参加を可能に アーキテクチャ コンセンサス層、データ層、実行層、ブリッジコンポーネントで構成 戦略的配分を持つ60億トークンの固定供給 主要機能 800,000 TPS能力、100万+バリデーターサポート、高度シャーディング ネットワークセキュリティ、ガバナンス権利、ローンチプール報酬 対象ユーザー 主権アプリケーションを構築する開発者 ステーカー、バリデーター、エコシステム参加者 価値提案 次世代ブロックチェーンアプリケーション向けインフラ 経済インセンティブメカニズムとガバナンストークン





ブロックチェーン技術が直面する根本的な挑戦は、スケーラビリティ、セキュリティ、分散化を同時に達成できないことです。従来のソリューションはトレードオフを強制します：イーサリアムは分散化を優先しますがスケーラビリティに苦労し、Solanaのような高性能チェーンは分散化を犠牲にしてスループットを達成します。Dillのモジュラーアーキテクチャは、統一されたセキュリティ保証を維持しながら各コンポーネントを独立して最適化することで、これらのトレードオフを除去します。

現在のブロックチェーンエコシステムは、カスタマイゼーションと価値獲得を制限する硬直的でワンサイズフィッツオールのフレームワークにアプリケーションを閉じ込めます。アプリケーションは専用リソースから共有インフラストラクチャに移行する際に主権性を失い、プラットフォーム制限がアプリケーション機能と経済を制約する「太いプロトコル、薄いアプリケーション」現象を作り出します。これは、AIエージェントや高頻度アプリケーションが専門的な実行環境を必要とする場合に特に問題となります。

既存のブロックチェーンは次世代アプリケーションの計算要求をサポートできません。AIエージェントが大規模なオンチェーン活動を生成し、ゲームアプリケーションがリアルタイムの応答性を必要とすることが予想される中、現在のインフラストラクチャは大規模採用を妨げるボトルネックを作り出します。業界は基盤技術を構築しましたが、初期段階の投機ではなくインフラストラクチャ主導の成長向けに設計された経済モデルが不足しています。









Dillは、ブロックチェーン技術が重要な変曲点に達したという認識から生まれました：パフォーマンスのブレークスルーが大規模採用への準備を示す一方で、既存のエコシステム成長メカニズムは根本的に制限されたままでした。このプロジェクトは、異なるブロックチェーン機能が統一されたセキュリティと分散化保証を維持しながら独立して最適化できるという原則に基づいて設立されました—Dillの革新的なモジュラーアプローチにつながった哲学です。

開発チームは、アプリケーションが汎用ブロックチェーンが提供できない主権性とカスタマイゼーション性をますます要求していることを特定しました。イーサリアムで年間10億ドル以上のガス手数料を負担するUniswapのようなプロジェクトは、MEV再配布や透明なトランザクション順序付けなどの機能を提供しながら価値を獲得できる専用実行環境の必要性を実証しました—従来の共有インフラストラクチャでは不可能な能力です。

シーズン7でのBinance Labsの参加を含む著名な機関からの支援と、確立されたバリデーターやエコシステムパートナーからのサポートにより、Dillは技術的能力と持続可能なエコシステム成長の間のギャップをターゲットに、Web3の次の進化段階のためのインフラストラクチャ基盤となるよう自らを位置づけました。









Dillは、洗練されたモジュラー設計とフルダンクシャーディング実装を通じて最大800,000 TPSの前例のないスループットを達成します。プラットフォームは最大512のblobをサポートする64のサブネットで2D消去符号化を利用し、5MB/sのスケーラビリティを提供—イーサリアムのロードマップ目標を大幅に上回ります。この技術アーキテクチャは、暗号セキュリティ保証を維持しながらリアルタイムアプリケーションを可能にします。

革新的なデュアル層検証メカニズムは、経済セキュリティを確保しながら参加を民主化します。低い障壁を持つライトバリデーターは、ソロステーカーがネットワークセキュリティに参加することを可能にし、ヘビーバリデーターは単一スロット内で強化された経済保証を提供します。このシステムは最大100万のバリデーターをサポート—パフォーマンスやセキュリティを妥協することなく前例のない分散化を創造します。

各アプリケーションは、ガス手数料、トランザクション順序、経済パラメータの完全な制御を持つ専用実行環境を受け取ります。この主権性により、アプリケーションは内蔵MEV再配布、ミリ秒レベルの事前確認、専門的コンセンサスメカニズムなどのカスタム機能を実装しながら実行層価値を獲得できます—共有汎用ブロックチェーンでは不可能な能力です。

DillはKZG多項式コミットメントとサブネットシャーディングを使用したデータ可用性サンプリング（DAS）を実装し、分散ネットワーク全体でデータ整合性を確保します。ライトクライアントは完全なブロックをダウンロードすることなく特定のデータセルを検証でき、高スループットアプリケーションに必要な大きなブロックサイズをサポートしながら効率的な検証を可能にします。





Dillは、分散化されたコンセンサスメカニズムとプログラマブルインフラストラクチャを通じてAIエージェント相互作用のための理想的な環境を提供します。エージェントは経済パラメータの完全な制御を持つ自律実行スペースを作成でき、DLトークンを共通通貨として使用して24/7相互作用を可能にします。プラットフォームのスケーラビリティは、シームレスな価値交換のためのブリッジ依存を排除しながら、人間対人間、人間対エージェント、エージェント対エージェントの相互作用をサポートします。

ゲーム業界は、スケーラビリティとパフォーマンス制限により15%未満のブロックチェーンゲームが完全にオンチェーンで動作するという重要な技術的障壁に直面しています。Dillは専用実行スペースと高スループットを通じてこれらの課題に対処し、MMORPGなどの高ティックレートゲームのリアルタイム更新を可能にします。プラットフォームの統一ベース層は共有状態アクセシビリティを作成し、断片化された経済を排除しながらゲーム間のシームレスなアセット移動を可能にします。

従来のDeFiアプリケーションは、洗練された取引戦略と自動マーケットメイキングを制限するネットワーク混雑と予測不可能なガスコストに苦しんでいます。Dillの専用実行環境により、DeFiプロトコルは分散化セキュリティ保証を維持しながらより公正な取引条件を作るカスタムコンセンサスメカニズム、予測可能な手数料構造、MEV再配布システムを実装できます。





DLトークンは、コミュニティ参加を報酬しながら持続可能なエコシステム成長を推進するために戦略的に配分された60億トークンの固定最大供給を維持します：

配分詳細：

TGEインセンティブ＆流動性 — 15%（9億トークン）: 取引所流動性サポートとコミュニティエアドロップ、段階的リリースを通じて初期Dillテストネット貢献者に特別に3%配分（TGEで50%、30日後40%、90日後10%）

エコシステム＆コミュニティ — 37.5%（22.5億トークン）: ステーカー、アクティブユーザー、ネットワーク利用を推進する戦略的パートナーを含む中核参加者にインセンティブを提供する最大配分

財団＆国庫 — 10%（6億トークン）: 継続的革新を確保するグラント、統合、開発者インセンティブを通じたプロトコル開発資金

初期貢献者＆アドバイザー — 20%（12億トークン）: Dillの革新的インフラストラクチャ開発に貢献する創設チーム、ビルダー、アドバイザーへの報酬

投資家 — 17.5%（10.5億トークン）: 長期価値、ガイダンス、エコシステム接続を提供する戦略投資家配分





ベスティングスケジュール設計：

トークンリリーススケジュールは長期コミットメントと即時流動性のバランスを取ります。エコシステムと財団配分はTGEで10%がアンロックされ、残りのトークンは60ヶ月にわたって配布される一方、初期貢献者と投資家はそれぞれ36ヶ月と30ヶ月のベスティング期間が続く1年のクリフに直面します。この構造により、トークン供給成長がネットワーク採用と整合し、投機圧力を軽減することを確保します。









DLトークン保有者は革新的な2層ステーキングシステムを通じてDillネットワークを保護し、バリデーターコンセンサスに参加しながらトランザクション手数料から報酬を獲得します。デュアル層アプローチにより、ライトステーカー（個人参加者）とヘビーステーカー（機関）の両方がネットワークセキュリティに貢献でき、コミットしたステーカーに追加価値を創造するローンチプールパートナーシップ中に強化された利回りが利用可能です。

Dillに展開するアプリケーションは、DLトークンを使用して高度シャーディング機能とクロスアプリケーション相互運用性を含む専用実行スペースとプレミアム機能にアクセスします。トークンは専用アプリケーションスペース内でカスタムガストークン機能を可能にし、より広範なDillエコシステムとの接続を維持しながら、プロジェクトが専門経済モデルを創造することを可能にします。

DLトークン保有者は、ネットワークアップグレード、パラメータ変更、エコシステムイニシアティブに投票することでプロトコルガバナンスに参加します。これには新しいローンチプールパートナーシップの提案、手数料構造への影響、プラットフォーム進化を形作る報酬配布メカニズムの決定が含まれます。ガバナンス参加により、ネットワークが中央集権的制御ではなくステークホルダー利益に従って発展することを確保します。

Dillエコシステムローンチプールにより、DLステーカーはプラットフォーム上で立ち上がる新しいアプリケーションからトークン報酬を獲得できます。このメカニズムは、成功したプロジェクトがネットワーク利用を増加させ、より多くのバリデーターを惹きつけ将来の立ち上げのための容量を拡大するより高いステーキング報酬を生成する持続可能なフライホイールを作成—従来のトークン配布を継続的なエコシステム価値創造に変換します。





Dillのロードマップは、主権アプリケーション向けの包括的インフラストラクチャを確立する主要マイルストーンを通じた体系的エコシステム拡張に焦点を当てています。2025年第3四半期メインネット立ち上げは中核プラットフォーム運営を開始し、アプリケーション採用のための持続可能な成長メカニズムを創造する第4四半期エコシステムローンチプール展開が続きます。2026年ロードマップには、強化された相互運用性のための外部第三者ブリッジ統合と、シームレスなクロスチェーン機能のための信頼最小化ネイティブブリッジ実装が含まれます。

技術開発を超えて、Dillは実用的アプリケーション成功事例を通じてブロックチェーンインフラストラクチャが大規模採用をどのようにサポートできるかを実証することを目指します。プラットフォームのスケーラビリティ、主権性、分散化の独特な組み合わせにより、AI駆動自律システムから専門実行環境を必要とする完全オンチェーンゲーム体験まで、次世代Web3アプリケーションの基盤層になるよう位置づけられています。

プロジェクトの長期ビジョンは、ローンチプールフライホイールを通じてネットワーク効果が複合する自立エコシステムの創造に中心を置いています—成功したアプリケーションがネットワーク利用を促進し、ステーキング報酬を増加させ、より多くのバリデーターを惹きつけ、将来の革新のための容量を拡大し、Dillをブロックチェーンの主流採用への進化のための必須インフラストラクチャとして確立します。









主要競合他社分析：

Dillは、イーサリアム、Solana、Celestiaなどの新興モジュラーソリューションを含む確立されたレイヤー1プラットフォームと直接競合しています。各アプローチはブロックチェーントリレンマで異なるトレードオフを表しますが、Dillのアーキテクチャは競合ソリューションを制約する制限を独特に解決します。

Dillの競争優位性：

対イーサリアム: イーサリアムが強い分散化を維持する一方で、ロールアップ中心のスケーリングアプローチはエコシステム断片化を作り、アプリケーションに対するプラットフォームの影響を減少させます。Dillはレイヤー2断片化を避ける統一アーキテクチャを通じて等価な分散化（100万+バリデーター）を達成しながら、大幅に高いスループット（800,000 TPS対イーサリアムの〜25 TPSベース層）を提供します。

対Solana: Solanaは印象的なスループットを達成しますが、バリデーター数を数百に制限して分散化を犠牲にします。Dillは、セキュリティを妥協することなく参加を民主化する革新的2層ステーキングを通じて1000倍多いバリデーターをサポートしながら、比較可能なパフォーマンス（800K TPS対Solanaの理論最大値）を提供します。

対モジュラーソリューション: Celestiaなどのプロジェクトは純粋にデータ可用性に焦点を当て、実行と決済のための追加レイヤーが必要です。Dillは専門コンポーネントの最適化利点を維持しながら、マルチチェーンモジュラースタックに関連する複雑さと断片化を排除する統一セキュリティ保証を持つ統合モジュラリティを提供します。

独特の価値提案：

Dillは、トレードオフを要求することなく最大スケーラビリティ、主権性、分散化を組み合わせることで単独で立っています。プラットフォームのアプリケーション固有実行環境は共有インフラストラクチャでは不可能な価値獲得とカスタマイゼーションを可能にし、一方で2層検証システムはネットワーク成長とともにスケールする持続可能な分散化を創造—現在どの競合他社も同時に提供しない優位性です。





DLトークンは、堅牢なセキュリティ対策とともに包括的な取引サービスを提供するプレミアム暗号通貨取引所MEXCで取引できます。MEXCは、ユーザーフレンドリーなインターフェース、競争力のある手数料構造、最小限のスリッページで効率的な取引実行を確保する深い流動性を通じて、DLトークンを取得するための理想的なプラットフォームを提供します。

取引所は、DL保有者が報酬を獲得しながらネットワークセキュリティに参加することを可能にする現物取引、先物契約、ステーキングオプションを含む高度な取引機能を提供します。MEXCの確立された評判と規制遵守は、Dillの革新的ブロックチェーンエコシステムに参加したい初心者と経験豊富なトレーダーの両方にとって安全な環境を作り出します。





MEXCでのステップバイステップ購入ガイド：

MEXCアカウントを作成: 公式MEXCウェブサイトにアクセスし、メール認証で登録を完了してください。 KYC認証を完了: 規制遵守基準を満たすために必要な身分証明書類を提出してください。 資金を入金: USDTまたはその他のサポートされている暗号通貨をMEXCウォレットに転送してください。 DL取引ペアを見つける: 取引所の取引セクションで「DL/USDT」を検索してください。 注文を出す: 成行注文（即座購入）または指値注文（希望価格設定）を選択してください。 トークンを保護: セキュリティ強化のためDLトークンを個人ウォレットに転送するか、ステーキング機会のためMEXCに保管してください。





Dillは、最大スケーラビリティ、主権性、分散化を同時に達成する革新的モジュラー設計を通じてトリレンマを解決することで、ブロックチェーンアーキテクチャの根本的突破を表しています。800,000 TPS能力、100万バリデーターサポート、アプリケーション専用実行環境により、Dillは既存プラットフォームが匹敵できないインフラストラクチャを提供します。

DLトークンは、ステークホルダーの利益をネットワーク成長と整合させるステーキング報酬、ガバナンス参加、エコシステムローンチプール利益を通じて持続可能な経済インセンティブを創造します。ブロックチェーン技術が大規模採用に近づく中、アプリケーション主権性とインフラストラクチャ最適化に対するDillの革新的アプローチにより、Web3の次の進化段階のための必須基盤として位置づけられています。

次世代インフラストラクチャへの露出を求める投資家、開発者、ブロックチェーン愛好家にとって、Dillは現在の業界制限に対処しながら分散アプリケーション開発とエコシステム成長のための新たな可能性を創造する魅力的な優位性を提供します。





