BXBTとは？デジタル資産の紹介

BXBT は、BoxBet の分散型iGamingプラットフォームを支えるブロックチェーンベースの暗号通貨です。2024年に発表されたBoxBetは、グローバルなオンラインベッティング業界における非効率性や信頼性の問題に対処するために開発されました。ブロックチェーン技術を活用することで、BXBTはユーザーがTelegramを通じてカジノやスポーツベッティングに直接参加できるようにし、シームレスで安全かつ透明性のあるゲーミング体験を提供します。このプラットフォームは世界中の9億人のTelegramユーザー向けに設計されており、誰でも60秒以内にゲームを始められるユーザーフレンドリーなインターフェースを提供しています。デフレーション型トークンモデルとリアルな報酬により、BXBTはすべての参加者にとってよりアクセス可能で公平かつ有益なデジタル資産ベッティングを実現し、iGamingセクターに革命をもたらすことを目指しています。
BoxBet は、2024年にブロックチェーン技術、ゲーミング、金融のバックグラウンドを持つ経験豊富な専門家チームによって設立されました。具体的な創設者の名前は公開情報には記載されていませんが、このプロジェクトは完全にライセンスされており、一流の投資家に支持されているとされており、強固な基盤と信頼性のある支援があることを示しています。チームのビジョンは、透明性と革新によってユーザーをエンパワーメントし、iGaming業界を変革する、分散型でコミュニティ主導のベッティングプラットフォームを作ることです。
設立以来、BoxBetはいくつかの重要なマイルストーンを達成してきました：
これらの成果により、BoxBetは分散型ベッティング分野における注目すべき革新者として位置付けられています。
BoxBet エコシステムは、包括的で報酬性の高いベッティング体験を提供するために設計されたいくつかの中核製品を中心に構築されています：
BoxBetプラットフォーム（メインアプリケーション）:
主要な製品はBoxBetプラットフォームであり、ユーザーがTelegramを通じてカジノやスポーツベッティングに参加できるようにします。この統合により、即時のアクセス、迅速なオンボーディング、そして何百万ものユーザーにとって使い慣れたインターフェースが可能になります。プラットフォームのブロックチェーン基盤は、すべての賭けに対して透明性、公平性、安全性を確保します。
デフレーション型トークンモデル:
BXBTはデフレーション型トークンとして動作します。これは、トークンバーンなどのメカニズムを通じて総供給量が時間とともに減少することを意味します。このモデルは、長期保有者やアクティブな参加者を報酬することで、デジタル資産トークンの希少性と潜在的な価値を高めることを目的としています。
コミュニティ主導のガバナンス:
BoxBetはコミュニティ主導のプロジェクトとされ、分散型ガバナンスの計画があり、BXBT保有者がプラットフォームのアップグレードや報酬分配などの意思決定プロセスに参加できるようになります。
これらのコンポーネントは、BXBTがネットワーク内のすべてのインタラクション、報酬、ガバナンスを動かすユーティリティトークンとして機能する、シームレスでユーザー中心の環境を作り上げるために協働しています。
iGaming業界は、BoxBetとBXBTが対処しようとしているいくつかの継続的な課題に直面しています：
透明性の欠如:
従来のベッティングプラットフォームはしばしばブラックボックスとして運営され、ユーザーが公平性や結果を信頼することが困難です。これにより懐疑的な態度が生まれ、ユーザーの関与が制限されます。
参入障壁の高さ:
多くのオンラインベッティングプラットフォームでは、登録手続きが長く、オンボーディングが複雑で、最低入金額が高いことが一般的であり、カジュアルユーザーを遠ざけ、アクセス性を制限しています。
中央集権的な管理と限定的な報酬:
中央集権的なプラットフォームは、オッズからペイアウトまでベッティング体験のすべての側面を管理しており、ユーザーに提供される報酬も限定的であることが多いです。このような中央集権化は不公平な慣行を招き、ユーザーの信頼を低下させる可能性があります。
BXBTがこれらの課題に対処する方法:
BoxBetは、ブロックチェーン技術を利用して透明で分散型のベッティング環境を提供します。すべての賭けと結果はチェーン上に記録され、検証可能性と公平性が確保されます。Telegramとの統合により、オンボーディングの摩擦が解消され、ユーザーはデジタル資産を使って迅速かつ簡単にベッティングを開始できます。コミュニティ主導のモデルとデフレーション型のトークノミクスを採用することで、BoxBetはアクティブな参加を促進し、ユーザーにより公平に報酬を与え、より魅力的で信頼性のあるエコシステムを作り出します。
デジタル資産BXBTの総発行量（総供給量）は1億トークンです。複数の情報源によって総供給量と最大供給量が1億BXBTであることが確認されています。
BXBTの比例配分に関しては：
|カテゴリ
|割り当て
|総/最大供給量
|1億BXBT
|エアドロップ割り当て
|500万BXBT
|流通供給量
|0
|その他の割り当て
|未開示
完全かつ公式な内訳については、提供された検索結果に直接言及されていないプロジェクトのホワイトペーパーや公式サイトを参照することをお勧めします。
BoxBetエコシステム内では、BXBTは複数の機能を持っています：
最新のデータによると、このデジタル資産の流通供給量は0であり、利用可能な情報源には詳細なロック解除スケジュールは記載されていません。さらに詳しい情報は公式のホワイトペーパーで確認できるかもしれません。
BoxBetはコミュニティ主導のプロジェクトとされ、分散型ガバナンスの将来の計画があります。これにより、BXBT保有者は投票やプロトコルの意思決定に参加できるようになります。ステーキングメカニズムや潜在的な報酬に関する詳細は、現在の情報源には記載されていません。
BXBT は、iGamingセクターにおける革新的なデジタル資産ソリューションとして、ブロックチェーンベースのプラットフォームとデフレーション型トークンモデルを通じて透明性、アクセス性、ユーザーのエンパワーメントといった主要な課題に対処しています。成長するユーザー基盤とTelegramとの統合により、BoxBetはユーザーがオンラインベッティングに関与する方法を変革する大きな可能性を示しています。BXBTの取引を始めようとしていますか？私たちの「BXBT取引完全ガイド：初心者から実践的な取引まで」は、BXBTの基礎知識、ウォレット設定から高度な取引戦略やリスク管理テクニックまで、あなたが必要とするすべてを網羅しています。暗号通貨の初心者でも経験豊富なトレーダーでも、このステップバイステップガイドはMEXCの安全なプラットフォーム上で知識を身につけるのに役立ちます。今日からBXBTデジタル資産の可能性を最大化しましょう！
1. ログイン1.1 携帯電話番号もメールアドレスも使用できない場合のログイン方法アカウントのログインパスワードを覚えている場合：ウェブサイト：公式ログインページで、ユーザー様のアカウントとパスワードを入力し、[ホーム] ページの右上にある [人型アイコン] - [セキュリティ] に進みます。モバイル認証またはメール認証右側の [変更] をクリックし、[セキュリティ認証のリセット] をクリックし、
ビットコインの送金は最初は複雑に見えるかもしれませんが、基本を理解すれば実際には非常にシンプルです。 このガイドでは、ビットコインを安全かつ効率的に送金するために知っておくべきすべてのことを説明します。 必要なツール、取引を段階的に完了する方法、および資金を保護するための重要な安全対策について学びます。 重要なポイント ビットコインを送金する前に、ビットコインウォレット、受取人のアドレス、および取
2025年に両資産が歴史的な評価額に達したことで、ビットコイン vs ゴールドの議論が激化しています。 ゴールドは1オンスあたり3,000ドルを超えて大幅に上昇し、ビットコインは100,000ドルを超えて取引されており、投資家はどちらの資産が本当にポートフォリオに値するのか疑問に思っています。 本ガイドでは、パフォーマンス、ボラティリティ、アクセシビリティ、投資ポテンシャルの観点から、ビットコイン
ビットコインは数セントから数万ドルまで上昇しましたが、物理的な裏付けのないデジタル通貨がどのようにして価値を持つのか、多くの人が疑問に思っています。 本記事では、固定供給量から機関投資家による採用の増加まで、ビットコインに価値をもたらす核心的な要因を説明します。 世界中の何百万人もの人々がBTCを正当な価値保存手段として見なす理由と、それが従来の通貨とどのように比較されるかを理解できるでしょう。
1. ログイン1.1 携帯電話番号もメールアドレスも使用できない場合のログイン方法アカウントのログインパスワードを覚えている場合：ウェブサイト：公式ログインページで、ユーザー様のアカウントとパスワードを入力し、[ホーム] ページの右上にある [人型アイコン] - [セキュリティ] に進みます。モバイル認証またはメール認証右側の [変更] をクリックし、[セキュリティ認証のリセット] をクリックし、
ビットコインの送金は最初は複雑に見えるかもしれませんが、基本を理解すれば実際には非常にシンプルです。 このガイドでは、ビットコインを安全かつ効率的に送金するために知っておくべきすべてのことを説明します。 必要なツール、取引を段階的に完了する方法、および資金を保護するための重要な安全対策について学びます。 重要なポイント ビットコインを送金する前に、ビットコインウォレット、受取人のアドレス、および取
2025年に両資産が歴史的な評価額に達したことで、ビットコイン vs ゴールドの議論が激化しています。 ゴールドは1オンスあたり3,000ドルを超えて大幅に上昇し、ビットコインは100,000ドルを超えて取引されており、投資家はどちらの資産が本当にポートフォリオに値するのか疑問に思っています。 本ガイドでは、パフォーマンス、ボラティリティ、アクセシビリティ、投資ポテンシャルの観点から、ビットコイン
ビットコインは数セントから数万ドルまで上昇しましたが、物理的な裏付けのないデジタル通貨がどのようにして価値を持つのか、多くの人が疑問に思っています。 本記事では、固定供給量から機関投資家による採用の増加まで、ビットコインに価値をもたらす核心的な要因を説明します。 世界中の何百万人もの人々がBTCを正当な価値保存手段として見なす理由と、それが従来の通貨とどのように比較されるかを理解できるでしょう。