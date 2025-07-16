注目の「ZK Rollup」とは？

テスト段階
プログラミング言語
EVM互換性
SNARKまたはSTARK
手数料
Polygon
パブリックベータ
Solidity
EVMとの完全な互換性を持つ
SNARK+STARK
ETH
Scroll
プレアルファ
Solidity
EVMとの完全な互換性を持つ
SNARK
ETH
zkSync Era
パブリックベータ
Solidity、Vyper、LLVM
言語のみ互換性がある
SNARK
すべてのERC-20トークン
StarkNet
Alphaメインネット
Cairo、Solidity（コンパイラ使用）
言語のみ互換性がある
STARK
STRKまたはETH
1. 概要ロールアップはイーサリアム レイヤー2のスケーリングソリューションで、トランザクションとオフチェーン処理を組み合わせることで、イーサリアムトランザクションのスループットを向上させることを目的としています。 オプティミスティックは「楽観的」という意味であり、その名前通り、Optimistic Rollupは「楽観的」なメカニズムを採用しています。「Optimistic Rollup」は、レ
Layer2とは何かを理解するために、まずいくつかの基本的な概念を知ることから始めましょう。1. ブロックチェーンのレイヤー構造一般的に、私たちは現在、ブロックチェーンをLayer0、Layer1、Layer2、Layer3のいくつかのレイヤーに分けています。Layer0：ブロックチェーンの基盤となるアーキテクチャ。Layer1：Dapps（分散型アプリケーション）の基礎となるブロックチェーン、例
イーサリアムのデンクンアップグレードは、カンクン-デネブアップグレードとしても知られています。この記事では、スケーラビリティの基礎、カンクンアップグレードとは、カンクンアップグレードが与える影響という、3つの重要な分野について取り上げることで、MEXCerの皆様にカンクンアップグレードを包括的にご紹介します。1. スケーラビリティの基礎 2014年、イーサリアムの創始者であるヴィタリック・ブテリン
先物取引において、ポジションをタイミングよくオープンすることは戦いの半分にすぎません。取引の成功を左右する鍵は、効果的に決済すること、つまり、未実現利益を確定利益として実際の収益に変えることです。多くの熱心すぎるトレーダーは最適な利確ポイントを逃し、利益を削られたり、せっかくの利益が損失に変わってしまうことさえあります。こうした弱点を克服し、厳格な取引規律を維持できるよう、MEXCは多彩で強力な利