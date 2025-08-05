NFTの勢い再び：Pudgy Penguinsが暗号資産を超えて拡大する理由

NFTが再び世間の注目を集めています。





2022年と2023年の市場低迷を経て、2025年に入りNFT市場は再び活況を呈しています。Coingeckoのデータによると、NFTの時価総額は24時間で$68億を突破し、取引活動は著しく活発化し、市場センチメントも明らかに好転しています。この勢いの中心にはブルーチップNFTプロジェクトであるPudgy Penguinsが位置しており、注目を集めています。





























2022年初頭にはコミュニティ主導でリーダーシップが変更され、新CEOルカ・ネッツ氏が750 ETHでプロジェクトを買収しました。彼の指導下で、Pudgy Penguinsは多次元のWeb3 IPブランドへと発展しました。NFT所有者は「The Huddle」と呼ばれるコミュニティを形成し、ガバナンスに参加し、自分のNFTを商業化する権利を得ることで、Pudgy Penguinsを世界的なデジタル文化アイコンへと進化させています。





プロジェクトは現在、ブランド拡大、多様化、現実世界との融合を目指す戦略をとり、単なるプロフィール画像（PFP）プロジェクトからIP、ゲーム、ブロックチェーン、トークン、おもちゃ、スピンオフなどを含む複合的なエコシステムへと成長しています。





現在のPudgy Penguinsのエコシステムには以下が含まれます。





Pudgy Toys – 実物のおもちゃシリーズ

Pudgy World – インタラクティブなWeb3プラットフォーム

PENGU – エコシステムのネイティブトークン

Abstract Network – 専用のレイヤー2ブロックチェーン

Lil Pudgys – スピンオフコレクションおよびAR体験やゲーム開発プロジェクト





















Pudgy Penguinsは消費者向けアプリケーションに特化したレイヤー2ブロックチェーン「Abstract Network」を含む堅牢なNFT中心のエコシステムを構築しています。これによりPudgy World、ソウルバウンドNFT、ゲーム、コミュニティ主導型交流が可能となっています。エコシステムトークンのPENGUは、はじめにソラナブロックチェーンでローンチされ、さらなるチェーンへの展開を予定しており、クロスチェーン互換性を高め、エコシステムのアクセス性向上を目指しています。













Pudgy Toysは世界中のWalmart、Target、Walgreensなど主要小売店5,000店舗以上で展開され、2025年には売上$1,000万超を達成。NFT所有者はIPライセンスを申請し、商品やおもちゃの収益分配を得ることが可能で、デジタル所有権と現実世界の価値を融合させています。





特筆すべきは、NFT所有者がIP商業化に参加するためのライセンスを申請でき、共同ブランド商品やおもちゃの収益を分配できることです。これによりデジタル所有権と現実世界の価値とのギャップを埋めています。

























伝統的金融からデジタルコミュニティにまで渡る相互作用が、Pudgy Penguinsの市場認知度を大きく引き上げました。NFTGoのデータによると、7月中旬にPudgy PenguinsのNFT取引高は$1,372万を超え、月間で110%以上増加しました。一方、エコシステムトークンのPENGUも30日間で216%以上の急騰を記録しています。









2025年6月、Canary Capitalは米国SECに革新的なETF提案を提出しました。この提案は、PENGUトークン（80〜95%）とPudgy Penguins NFT（5〜15%）を組み合わせた、史上初のハイブリッド型の暗号資産ETFを目指すものでした。この動きは伝統金融界とWeb3界隈の双方に連鎖反応を引き起こしました。





この提案は、NFTの金融化における節目となる出来事として広く注目されており、主流市場がNFT資産を再評価する兆しとなっています。投資家心理が急上昇し、PENGUの価格とPudgy Penguinsのフロア価格の両方を押し上げる結果となり、Pudgyが機関投資家のナラティブの中で確固たる地位を得ることを促しました。









7月下旬、ソーシャルメディア上でPudgy PenguinsがNFTマーケットプレイスのOpenSeaを買収するという噂が広まり始めました。7月26日、Pudgyのセキュリティ責任者Beau氏がこの噂に直接言及し、「Pudgy PenguinsはOpenSeaを買収していない…落ち着いてほしい」とチームの焦点は買収ではなくパートナーシップにあることを改めて強調しました。これにより、NFTフロア価格とPENGUトークン価格にとってポジティブなフィードバックループとなるメディアの話題が生まれました。













投資の観点から見ると、たとえこのニュースが誤りであっても、本質的にはコミュニティがPudgyの拡張力に対して強い信頼を抱いていることを示しており、それが結果として同プロジェクトのNFT市場におけるリーダー的地位をさらに強固なものにしています。









Pudgy Penguinsは単なるNFTプロジェクトを超えて、文化的現象へと進化しています。





あらゆるものがIPになり得る時代において、Pudgyは愛らしく心温まるペンギンのイメージ、強力なコミュニティ基盤、現実世界での商業的成功、明確な技術ロードマップを通じて、NFT界に稀有な明快さをもたらしています。NFT市場の回復基調が強まる中、Pudgy Penguinsのストーリーはまだ始まったばかりかもしれません。





将来的に、Pudgyは単なるプロフィール画像を超えて、ブランド、ゲーム、世界、さらには新たなWeb3時代の象徴となる可能性があります。それは時間が教えてくれるでしょう。











