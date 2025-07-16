







ミームとは、人気のあるインターネットミームやジョークとして理解できる文化現象のことです。多くのユーザーに共感をもたらすコンテンツであり、インターネット上で急速に広まり、文化的なトレンドとなりました。





同様に、ミームコインはこの文化的現象を体現したトークンです。これらのトークンは必ずしも実用的な価値を持つとは限りませんが、特定の期間における特定の現象を表しています。









2.1 文化的アイデンティティ：多くのミームコインは、共有された文化的アイデンティティに基づいているため、メンバーが一体となり、自発的な普及が促され、その結果、他者からの認知度や参加度が向上します。





2.2 富の効果：ミームコインは通常、低い初期価格から始まり、市場のFOMO（取り逃がす恐れ）を引き起こすと、価格が数百倍から数千倍に高騰することが多く、より多くの人々の参加を呼び込む富の効果を生み出します。





2.3 強い投機性とバイラル性：ほとんどのミームコインは技術的またはプロジェクト的なサポートを欠いており、実用的な用途は限られています。その代わりに、投機と誇大広告に大きく依存して人気を獲得し、価格上昇を促します。









強気市場であろうと弱気市場であろうと、ミームコインは常に遅れて登場しますが、決して欠けることはありません。それは、ミームコインが常に特定の文化的属性を表し、忠実なコミュニティの指示を集めているからです。もちろん、突然の価値急上昇による大きな富の効果も、ミームコインが存在し続けるための重要な要因です。









Dogecoinは当時、様々な暗号資産を皮肉る意図で作られました。Dogecoinの創設者たちは、世界的なドージミームの人気と時を同じくして、ビットコインのコードに若干の修正を加え、DOGEを上場させました。





当初はユーモアやパロディを目的としていましたが、Dogecoinは低価格と高速なトランザクションにより予想外に人気を博し、人々はオンラインでのチップや贈り物にDogecoinを使うようになりました。その後、イーロン・マスク氏の度重なる推薦により、DOGEの価値は急騰し、1トークンあたり0.8ドル近くに高騰しました。









2021年に登場したSHIBは、その年のDOGEと並んで動物をテーマにしたトークンブームに貢献したトークンの一つと考えられています。





SHIBは、イーロン・マスク氏がX（旧Twitter）で言及し、推薦したこともあり、またその革新的なトークンの仕組みもあって人気を博しました。SHIBは最初の割り当ての際、トークンの50%をヴィタリック・ブテリン氏のアカウントに直接送り、事実上供給の半分をバーンしたことになります。この点では、他の多くの動物をテーマにしたトークンもSHIBに追随しました。





SHIBのロゴには柴犬が描かれており、犬をイメージしたミームコインとしてDOGEと並んで成功を収めたことで、多くの模倣者が自分たちのトークンに犬のテーマを採用するようになり、その中にはイーロン・マスク氏の飼い犬であるFlokiの名前をトークンに付けた者まで登場しました。





その革新的な仕組みとは別に、SHIBが数ある動物をテーマにしたトークンの中で際立っているのは、プロジェクト開発と運営におけるチームの継続的な努力の賜物でもあります。SHIBチームはSHIBASwapを開発し、NFT発行に乗り出し、他のチームと協力して柴犬のイメージをGameFiプロジェクトに統合し、さらには独自のブロックチェーンに取り組むことを示唆しました。これらの行動は、チームが積極的にプロジェクトを構築し、発展させていることをコミュニティに確信させています。









PEPEのトークンイメージは、2005年にマット・フューリー氏が「ボーイズ・クラブ」という漫画の中で描いたカエルのPEPEというキャラクターに基づいています。PEPEのイメージは長い間暗号資産コミュニティに受け入れられ、ミームの生成に使用されてきました。PEPEトークンが登場すると、すぐに市場の注目を集めました。





PEPEは暗号資産史上最も急成長したERC-20トークンとなり、10万人以上の保有者を集め、23日間で時価総額10億ドルに達しました。これがミームコイン人気に火をつけ、イーサリアムとビットコインの両ネットワークで混雑を引き起こしました。





注：PEPEの台頭はBRC-20トークンの熱狂と重なり、多くのプロジェクトがビットコインネットワーク上でミームコインを作成し、広範な追求と投機を引き起こし、ビットコインネットワークの混雑を引き起こしました。









PEPEが強い文化的背景を持ち、特権階級に生まれたとするならば、AIDOGEは草の根的なアプローチを取っています。ARBトークンのエアドロップによる富の効果を活用し、ARBトークンの保有者はAIDOGEトークンを直接請求することができ、先に請求した者はより多くのトークンを受け取ることがをできます。このFOMOメカニズムは初期段階で多くのユーザーを惹きつけました。その後、Arbitrumで発行された他のミームコインもこの初期立ち上げ方法を模倣しました。





さらに、AIDOGEは革新的な流動性のメカニズムも導入しました。AIDOGEを取引する場合、デフォルトで15%の手数料が発生し、そのうち1%は永久にバーンされ、3%は$AIDOGEステーカーに分配され、3%はスマートコントラクトを使用してランダムな金額で分配され、100ドル以上の取引を行ったユーザーに30分ごとに分配されます。さらに、手数料の2%はCamelotの流動性プールに配備、3%は$ARBの購入に使用され、3%はプロジェクト開発に割り当てられます。デフレと抽選の仕組みは、後発のユーザーを惹きつける大きな要因となっています。









イーロン・マスク氏はいくつかのミームコインを支持していますが、彼の普段の会話で言及される特定の用語に基づいて、さらに多くのトークンの名前がが付けられています。





ドージコインがイーロン・マスク氏によって最も支持されたミームコインの1つであることはよく知られています。マスク氏はX（旧Twitter）でDOGEを支持するポストを何度もしているため、トークンの価格を操作するために影響力を行使しているという非難にさえ直面しています。





2021年1月28日、イーロン・マスク氏は架空の「Dogue」誌の表紙をポストしました。その結果、DOGEの価格はその日のうちに404%上昇し、0.014ドルから0.08ドルに急騰しました。





2021年2月4日、イーロン・マスク氏は「Dogecoinは人々の暗号資産だ」とポストし、その日のDOGEの価格は0.031ドルから0.058ドルに90%上昇しました。





2021年2月24日、イーロン・マスク氏はDogecoinが月に着陸した写真をポストし、トークンの価格は0.043ドルから0.06ドルに急騰しました。





2021年4月15日、イーロン・マスク氏が再びDogecoinのロゴに関連する写真をポストし、同日DOGEの価格は238%急騰して0.45ドルになりました。その後、Dogecoinは上昇を続け、史上最高値の0.73ドルに達しました。





2021年5月10日、コメディー番組「サタデーナイトライブ」に出演したイーロン・マスク氏がDogecoinをハッスルだと言及し、DOGEの価格が34%以上下落し0.45ドルになりました。





2022年1月14日、イーロン・マスク氏はテスラがDOGEを自社製品の支払い手段として受け入れると発表しました。





2022年4月10日、イーロン・マスク氏はTwitter Blueの購読料をDOGEで支払う可能性を示唆しました。





2022年6月21日、イーロン・マスク氏はスペースXがDOGEを支払い手段として受け入れると発表しました。





2022年10月28日、イーロン・マスク氏はX（旧Twitter）を買収し、DOGEの価格は0.06ドルからピーク時の0.158ドルまで急騰しました。





2023年4月3日、X（旧Twitter）のウェブページの青い鳥のロゴが突然DOGEの柴犬のロゴに変わりました。さらに、イーロン・マスク氏はDOGEの柴犬のロゴとX（旧Twitter）の青い鳥のロゴを含む画像をポストしました。





2023年7月20日、テスラのウェブサイトは再びDOGEの支払いに対応するコードを追加したように見えました。











