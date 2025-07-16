Coresky (CSKY)：コミュニティ主導のミームコインインキュベーションプラットフォームの構築













ユーザーはミームプロジェクトを提案でき、コミュニティが投票によってインキュベーションとローンチを決定します

「ダイヤモンドポイント」、「ミームキー」、「デイリータスク」を中心としたインセンティブ制度により、ユーザーのエンゲージメントとプラットフォームの活動が強化されます

プラットフォームは、ユーザーの活動に応じて毎日 Coresky をエアドロップで配布し、抽選などのゲーム要素を取り入れてプラットフォームの定着率を高めています。





Coresky は、不透明な資金調達と迅速なパンプアンドダンプが蔓延する従来のミームコインモデルを打ち破り、コミュニティと透明性を軸としたMemeFiエコシステムへの移行を目指しています。

















ユーザーはミームキーを購入して「ダイヤモンド」を獲得することができます。ダイヤモンドは、プラットフォーム内の参加資格および報酬の基準となります：





1 USDTは1 ダイヤモンドと交換できます。

ダイヤモンドの総発行数量には上限があり、早期ユーザーや長期保有者はボーナス特典を受けられます。

すべての参加者は、ダイヤモンドの保有量に応じて、合計10%のCSKYがエアドロップとして比例配分されます。

TGE（トークン生成イベント）後は、ロックアップや段階的な引き渡しはなく、エアドロップのロックが完全に解除されます。









ユーザーはミームコインプロジェクトの提案を提出することができ、コミュニティの投票で承認されるとインキュベーションに入ります。

投票者は報酬を受け取り、その後のプロジェクトインセンティブへの優先アクセス権を獲得します。

投票報酬は毎日決済され、コミュニティの活動度に応じて分配されます。









日次タスク（ログイン、共有、招待など）を完了すると、プラットフォームポイントとダイヤモンドを獲得できます。

継続的な参加により、「アクティビティレベル」ボーナスがトリガーされ、エアドロップのウェイトが増加します。









このプラットフォームには、抽選やルーレットなどのゲーム要素も搭載されており、ユーザーのエンゲージメントと定着率を高めています。









Coresky のネイティブトークンである CSKY は、プラットフォームのエコシステムを支える中核資産として、ガバナンス、インセンティブ、取引、コミュニティ開発など、幅広い分野で利用されています。プロジェクトチームは、コミュニティの公平な参加を確保しつつ、持続的な成長のための強固な基盤を築くため、トークンメカニズムを慎重に設計しました。









CSKY は、従来の「トランザクショントークン」や「ガバナンストークン」ではなく、Coresky エコシステムにおける価値の流れ全体をつなぐ中核的なトークンとして、以下の重要な機能を担っています。





コミュニティガバナンス：保有者は、ミームコインプロジェクトのインキュベーション提案や投票に参加し、プラットフォームの開発方向性を共同で決定します。

インセンティブメカニズム：アクティブユーザー、タスク参加者、提案の支持者に報酬を与え、ポジティブな相互作用のサイクルを促進します。

プラットフォームサービス決済：将来のエコシステムの一部の機能では、支払いまたはステーキングに CSKY が必要となります。

エコシステムの推進：ミームキー、ダイヤモンドポイント、エアドロップ制度の延長として機能し、ユーザーのエンゲージメントとプラットフォームの定着度を高めます。

流動性および取引：CEX/DEX 上における流通資産として機能し、流通市場での取引ニーズに対応します。









トークンの割り当ては、コミュニティの関与、開発インセンティブ、およびリスクコントロールを優先しています。早期参加者、長期貢献者、戦略的パートナー、および将来のエコシステム拡大の利害バランスを取っています。





具体的には、CSKY の大部分は、ユーザーのモチベーションを維持するために、エコシステムインセンティブおよびコミュニティエアドロップのために留保されており、チーム、アドバイザーおよび準備金は、短期的な売り圧力回避と市場の信頼構築のために、合理的な権利確定スケジュールが設定されています。一方、資金調達および流動性部分は適度な水準に抑えられており、継続的な事業運営および対外拡張のためのリソースとして活用されます。詳細な割り当ては、以下の通りです：













Coresky のエアドロップシステムは、「ダイヤモンドポイント + アクティビティレベル + 投票参加」という複数の要素を革新的に組み合わせ、真に価値に貢献したユーザーに、より多くの CSKY を分配することで報酬を与えます。この仕組みにより、「共同構築、共同共有、共同勝利」のエコシステムを促進し、従来のエアドロップでよく見られる悪用行為の抑制にもつながります。





全体として、CSKY のトークン割り当ては、コミュニティの構築とプラットフォームのインセンティブを重視し、資金調達とチームへの割り当ての比率を慎重に維持しながら、中長期的な開発に向けた戦略的な焦点が明確です。









Coresky は、これまでに合計$2,100万の資金調達を達成するなど、印象的な資金調達実績を誇っています。詳細は以下の通りです：









この堅実な資金基盤により、Coreskyの商品開発、コミュニティインセンティブ、およびグローバル市場拡大の確固たる基盤となります。









MemeFiが純粋な投機ロジックからコミュニティのコンセンサス形成型モデルへと進化していく中、Coresky は「投票ベースのミームインキュベーションメカニズム + インセンティブ付きポイント制度」により、ミームプロジェクトの上場とプロモーションの新たなハブとなる準備が整っています。





このプロジェクトの主なメリットは以下の通りです：





コミュニティ主導：コミュニティの参加に強く依存し、ユーザーのエンゲージメントと帰属意識を高めます。

資金力：2回の資金調達で$2,100万以上を調達しており、大きな成長の可能性を秘めています。

明確な上場スケジュール：トークン生成イベント（TGE）およびエアドロップは2025年第2四半期に開始予定であり、早期ユーザーへの報酬の支払いが容易になります。



