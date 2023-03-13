VisionGameは、ブロックチェーンコミュニティに従来のゲーム業界におけるパブリッシングの経験をもたらします。ユニークな製品と技術的・創造的なサービスにより、成長し続けるゲーム・ブロックチェーン業界をサポートし、ゲームのレベルを一度に引き上げます。VisionGameはVision.SDK、Vision.Wallet、Vision.Offering、Vision.Communityという4つのコア製品を提供しています。また、ゲーム開発者がブロックチェーン市場を簡単にナビゲートできるようにするためのコミュニティとして機能します。