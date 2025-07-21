Chainbase：ブロックチェーンとインテリジェントな未来をつなぐAIハイパーデータネットワーク





ブロックチェーン技術と人工知能の急速な進展に伴い、効率的でアクセスしやすく、検証可能なデータインフラの構築は最優先課題となっています。Chainbaseは、AI向けに設計された世界最大のクロスチェーンデータネットワークとして、画期的なソリューションを提供しています。本稿では、Chainbaseの技術的構造、トケノミクス、市場の可能性に焦点を当て、その基盤となるネイティブトークン「C トークン」の役割を中心に、いわゆる「ハイパーデータネットワーク」の基礎を解説します。





Chainbaseは、ブロックチェーンデータの処理・アクセス・収益化のあり方を再定義し、断片化されたブロックチェーンエコシステムとAIアプリケーションのギャップを埋めることで、分散型技術の普及を妨げてきた長年のインフラの課題に対処します。堅牢なトークンエコノミーと組み合わせたデュアルチェーン構造により、Chainbaseは新興のDataFi（データファイナンス）エコシステムの中核に位置づけられています。













Chainbaseは、「ブロックチェーンデータをアクセス可能で、検証可能、かつAI対応にする」という明確なミッションのもとに設立されました。同プラットフォームは、高スループット・低レイテンシー・決定論的な確定性を可能にする革新的なデュアルチェーン構造を導入しています。また、デュアルステーキングモデルにより、ネットワークのセキュリティをさらに強化しています。





既存のブロックチェーンインフラが高度に断片化されていたことが、このプロジェクトを誕生させました。この分断により、開発者・研究者・AIシステムがオンチェーンデータに効果的にアクセスして活用することが困難となっており、従来のブロックチェーンはサイロ化されており、データの孤立が発生し、クロスチェーン分析や総合的なデータ知見の取得が制限されていました。









Chainbaseは、ブロックチェーン相互作用のための最先端のWeb3インフラレイヤーとして、開発者がブロックチェーンネットワークと容易に統合し、Web3アプリを構築できるクラウドベースのAPIサービスを提供しています。その価値は、単なるデータアクセスにとどまらず、以下の点で差別化されています：





統合されたデータアクセス：マルチチェーンデータを集約し、シームレスなクロスチェーン情報検索のための単一インターフェースを提供。

AI対応インフラ：ブロックチェーンデータを、機械学習やAI処理に最適化された形式に構造化し、高度な分析やアプリ開発を支援。

検証可能なデータの整合性：確立されたコンセンサスメカニズムと暗号証明を活用し、ネットワークを通じてアクセスされるすべてのデータの正確性と改ざん防止を実現。

開発者に優しいツール群：包括的なAPI、SDK、開発フレームワークを提供し、データ型のWeb3アプリの作成を効率化。









Chainbaseは、コミュニティ人数39.6万人を誇り、市場からの強い関心と採用実績があります。その競争優位性は、ブロックチェーンデータインフラに対するエンドツーエンドのアプローチにあります：





技術的優位性：デュアルチェーン構造は、高スループットと低レイテンシーを組み合わせることで、従来のシングルチェーンソリューションを凌ぐパフォーマンスを発揮。

経済モデル：よく設計されたCトークンエコノミーは、すべてのネットワーク参加者に持続可能なインセンティブを提供し、長期的な成長とエコシステムの安定性をサポート。

エコシステムの統合性：マルチチェーン対応とAI対応のデータフォーマットにより、次世代のWeb3アプリの重要なインフラレイヤーとしての地位を確立。













Chainbaseは、ハイパーデータネットワーク構造により、オンチェーンイベントをAIモデルや分散型アプリケーションに最適化されたものにします。構造化され、検証可能で、機械での読み取りが可能なデータに変換するのです。この構造は、相互に接続された複数のレイヤーで構成されており、各レイヤーはデータ処理パイプラインの特定の段階をサポートしています。





データアクセスレイヤー





当レイヤーは、ネットワークデータへのアクセスと保存を管理し、ストリーミングとバッチ処理の両方に対応しています。また、データの有効性を検証するためのメカニズムも提供しています。Chainbaseのインフラの中核を成すコンポーネントとして、効率的で信頼性の高いデータアクセスを保証しており、主な構成は次のとおりです：





統合されたデータインターフェース：リアルタイムのストリーミングデータと履歴バッチデータをシームレスに統合し、アプリからのオンデマンドクエリを可能に。

マルチストレージ対応：データレイク構造、Arweave（恒久的ストレージ）、Amazon S3（クラウドストレージ）、IPFS（分散型ストレージ）など、さまざまなストレージシステムに対応。

データの整合性証明：ゼロ知識証明とストレージベースのコンセンサス方式により、ネットワーク全体のデータの可用性と整合性を保証。





コンセンサスレイヤー





CometBFTを基盤とするこのレイヤーは、すべてのノード間で即時確定とデータの一貫性を確保し、第2レベルのデータ鮮度を実現します。ネットワークのセキュリティを確保し、すべての参加者が同じ最新情報にアクセスできるようにする上で、重要な役割を果たしています。主な構成は次のとおりです：





CometBFT統合：成熟したCometBFTコンセンサスアルゴリズムと委任型プルーフ・オブ・ステーク (DPoS) を組み合わせ、ネットワーク全体での効率的で安全なコンセンサスを実現。

ABCI++プロトコル：Cosmosのアプリケーションブロックチェーンインターフェースを拡張し、Chainbase仮想マシン (CVM) の状態を CometBFTコンセンサスエンジンと互換性のある形式に変換。

ステーキングアグリゲーター：Cosmosエコシステム全体のステーキングトークンを集約し、経済の安定性とネットワークセキュリティを確保。





実行レイヤー





大規模なデータ処理とManuscriptベースのデータ変換ロジックを担うこのレイヤーは、Chainbaseネットワークの計算コアです。主な構成は次のとおりです：





Chainbase Virtual Machine (CVM)：並列処理をサポートする専用VMで、Manuscriptタスクを効率的に実行して、複雑なデータ変換および分析ワークフローを処理。

並列実行エンジン：高度なマルチスレッド技術を使用して並列データ処理を実現し、従来の直列処理に比べスループットとパフォーマンスを大幅に向上。

ChainbaseDB (CDB)：VectorDB（AI埋め込み用）、GraphDB（リレーショナルデータ用）、構造化データ用のキーバリューストレージなど、複数のストレージエンジンをサポートするハイブリッドデータベースシステム。

Eigenlayer AVS統合：再ステーキングを通じてイーサリアムの経済的セキュリティを活用し、CVMの完全な分散型実行環境を実現。





コプロセッシングレイヤー





データ処理とAI開発におけるユーザー間の協働を促進するために設計されたこのレイヤーにより、個人が自分の専門知識を取引可能な資産として収益化することができます。C トークンシステムによって管理およびインセンティブが与えられ、ダイナミックで自立したエコシステムを構築します。主な構成は次のとおりです：





知識の収益化：データ処理、分析、AIに関するユーザーの専門知識を、チェーン上の経済価値に変換。

共同開発：データサイエンティスト、開発者、専門家間のコラボレーションを促進し、高度なデータ処理ソリューションを創出。

エコシステムの成長：ネットワークのデータ処理能力の継続的な革新と強化をインセンティブ化。





Chainbaseの中核を成すのがManuscriptです。これは、データ処理パイプラインを構築するためのプログラム可能なフレームワークです。さまざまなデータソースを構造化されたデータセットに変換するための標準スキーマを定義します。





Manuscriptは、オンチェーンデータとオフチェーンデータのシームレスな統合をサポートする革新的なブロックチェーンデータストリーミングフレームワークであり、開発者は複雑なデータ変換や分析タスクのための高度なパイプラインを構築することができます。









Chainbaseの最も革新的な機能のひとつが、マルチレイヤー型ステーキングメカニズムによるネットワークのセキュリティを強化するデュアルステーキングセキュリティモデルです：





ネイティブトークンステーキング：C トークンを従来型のメカニズムでステーキングし、ネットワーク価値と経済的セキュリティを確保。

Eigenlayerリステーキング：ボラティリティが低く流動性の高いイーサリアムベースのトークンを導入し、リステーキングによって経済的なセキュリティをさらに強化。

統合されたセキュリティ：ネイティブトークンとリステーキングトークンを組み合わせることで、従来の単層ステーキングモデルを上回るレベルの暗号経済セキュリティを実現。













C トークンは、分散型データネットワークのネイティブトークンであり、エコシステム内のさまざまな活動を促進し、インセンティブ化するために設計されています。C はChainbaseネットワークの中核として、すべての参加者にとって調和のとれたインセンティブ経済をサポートするために、複数の重要な機能を果たしています。





ユーティリティトークンとして、C はデータプロバイダーとデータ利用者の相互作用を調整し、ネットワークの運用パフォーマンスとエコシステムの安定した成長を確保しながら、効率的なデータ編成を促進します。









C トークンエコノミーは、以下の主要原則に基づいて構築されています：





持続可能な成長：すべての参加者間のインセンティブの整合性により、実行レイヤーとコンセンサスレイヤーの効率を確保し、長期的な開発とネットワークの安定性を支援。

インフレの抑制：トークンの年間発行上限を3%に制限し、インフレを抑え、トークン保有者の長期的な価値を保護。

機能的な需要：クエリ手数料、ステーキング、データセットへのアクセスなど、幅広いネットワーク活動にはC トークンの使用が必要であり、継続的な需要を創出。









C トークンは、以下の複数の収益源を通じて持続可能な価値を獲得します：





データクエリ手数料

データ開発者は、ブロックチェーンデータを処理するためのManuscriptを作成し、クエリ対象のデータセットを生成します。これらのクエリには C での支払いが要求されるため、トークンにユースケースがもたらされると同時に、ネットワーク貢献者に収益機会が生まれます。





手数料分配モデル—主要なステークホルダーへのインセンティブ：





80%はオペレーターおよびデリゲーターに分配：主に、コンピューティングリソースの維持および最適化、効率的なデータ処理を保証するオペレーターに報酬を分配。

15%は開発者に分配：高品質のManuscript処理ロジックを提供する開発者に報酬を分配。

5%はトークンバーン：クエリ手数料の5%はバーンされ、トークンの価値を支えるデフレ圧力に。





オペレーターインセンティブプール





C トークンの総供給量の15%は、6年間にわたって（毎年2%ずつ）リリースされます。そして、大規模なデータ処理のために信頼性が高く多様なコンピューティングリソースを提供するオペレーターに報酬として引き渡されます。





この長期的なインセンティブメカニズムにより、オペレーターはネットワークの成功にコミットし、高品質のサービスを継続的に提供し続けることができます。





ブロック報酬

ブロック報酬は、年間インフレ率2%に抑制した上で発行され、長期的な持続可能性とネットワークのセキュリティをサポートするための安定したインセンティブを提供します。









C トークンエコノミーは、4つの主要なステークホルダーの役割を中心に設計されており、各役割には明確な責任と報酬メカニズムが設定されています：





オペレーター：実行レイヤーに計算力を提供し、インフラの維持、データクエリの処理、ネットワークの安定性を確保。データクエリ料金の80%およびオペレーターインセンティブプールの100%を報酬として受領。

バリデーター：トランザクションの検証とデータ整合性の維持により、ネットワークとコンセンサスレイヤーのセキュリティを確保。セキュリティとコンセンサスの維持に対する報酬として、ブロック報酬の100%を獲得。

データ開発者：データ変換コード、データセット、クエリロジックを提供。高品質なManuscript提供者には、データクエリ料金の15%を報酬として支払い。

デリゲーター：技術的リソースを持たないユーザーでも、C トークンをステーキングしてバリデーターとオペレーターを支援し、経済的なセキュリティを強化するとともに、そこから発生するノードによって生成された報酬を山分け。









Chainbaseのトークンエコノミーは、長期的なセキュリティと持続可能性を確保するためのいくつかのメカニズムを取り入れています。





ステーキングメカニズム：バリデーターとデリゲーターはC トークンをステーキングし、ネットワークの安定性とセキュリティ、自らの経済的利益を一致させる。

パフォーマンスに基づくインセンティブ：パフォーマンスの高いオペレーターとバリデーターは、より多くの報酬を受け取る仕組みにより、継続的な改善と信頼性の向上を推進。

動的な手数料の調整：クエリ手数料は、ネットワークの稼働状況や需要に応じて調整可能。インセンティブの有効性と運用コストのバランスを維持しながら、市場の状況に適応。













Chainbaseの最も魅力的なユースケースの1つは、AIおよび機械学習システムとの統合です。AI技術とブロックチェーンを橋渡しする先進的なプラットフォームとして、Chainbaseはデータ管理および分析のための革新的なソリューションを提供しています。





AIに最適化されたインフラは、以下をサポートしています：





トレーニングデータの供給：AIモデルは、トレーニングおよび推論のために構造化され検証済みのブロックチェーンデータにアクセスできるため、高度なオンチェーンインテリジェンスシステムの開発が可能に。

リアルタイム分析：機械学習アルゴリズムは、ストリーミングブロックチェーンデータをリアルタイムで処理し、不正検出、市場分析、予測モデリングなどのアプリケーションをサポート。

クロスチェーンインテリジェンス：マルチチェーンデータを集約することで、AIシステムはより包括的な知見を生成し、より適切な意思決定が可能に。









Chainbasの構造化データ構造は、リアルタイムのクロスチェーン金融データアクセスを必要とするDeFiアプリケーションに最適です。ユースケースは以下の通りです：





ポートフォリオ管理：投資プラットフォームは、集約されたクロスチェーン資産データにアクセスし、ユーザーに包括的なポートフォリオビューを提供。

リスク評価：金融機関は、Chainbaseデータを使用して、複雑なマルチチェーンリスク分析を実施可能。

コンプライアンスと報告：規制コンプライアンスツールは、検証済みのブロックチェーンデータを利用して、正確なレポートを作成し、コンプライアンスを確保。









Chainbaseは、ノードオペレーター、開発者、データサイエンティスト、一般ユーザーなど、幅広い層が利用できるように設計されており、エコシステム全体への参加を促進します：





APIサービス：開発者は、複雑なブロックチェーンインフラを維持する必要なく、シンプルなAPI呼び出しにより包括的なブロックチェーンデータへ簡単にアクセス可能。

分析プラットフォーム：データサイエンティストは、構造化されたAI対応のデータを活用して、高度な分析基盤を構築可能。

クロスチェーンアプリケーション：開発者は、Chainbaseのクロスチェーンインフラを通じて、マルチチェーンアプリケーションを構築し、統合されたデータにアクセス可能。









大企業は、Chainbaseのインフラを活用して、幅広いビジネスアプリケーションをサポートすることができます。





サプライチェーンの追跡：複数のブロックチェーンにわたる商品や材料を監視し、透明性と信頼性を確保。

ユーザー分析：さまざまなブロックチェーンプラットフォームにおけるユーザーの行動分析を行い、商品やサービスを最適化。

市場調査：集約されたマルチチェーン市場データにアクセスし、戦略的な意思決定を支援。













Chainbaseは、「Foundation」イニシアチブを通じてエコシステムの発展を推進しており、新興のDataFi分野における先駆的存在です。Web3アプリケーションの拡大とブロックチェーン技術のさまざまな業界への浸透に伴い、ブロックチェーンデータの価値は飛躍的に高まり、DataFi市場には大きな可能性が開かれています。









複数のブロックチェーンデータプロバイダーが存在する中で、Chainbaseは、エンドツーエンドのデータインフラとAI対応能力により際立っています。クロスチェーンデータを統合する能力と、高いパフォーマンスおよび強力なセキュリティにより、業界リーダーとしての地位を確立しています。









Chainbaseおよびより広範なブロックチェーンデータインフラ市場の成長を推進している要因は、主に以下の通りです：





AIの導入拡大：AIとブロックチェーンの統合が進むことで、構造化され、アクセスしやすいブロックチェーンデータの需要が増加。

クロスチェーン互換性：ブロックチェーンエコシステムの断片化が進む中で、統一されたデータアクセスソリューションの必要性が顕在化。

企業での採用：ブロックチェーン技術に対する企業の関心の高まりにより、プロフェッショナルレベルのデータインフラ需要が加速。

規制遵守：ブロックチェーン関連の活動に対する規制強化が進む中で、検証可能かつ監査可能なデータソースの重要性が増加。









Chainbaseは、データアクセス、処理、収益化のための包括的なソリューションを提供する、ブロックチェーンデータインフラの主要な革新です。その堅牢な技術構造と、入念に設計されたトークンエコノミーにより、新興のDataFiエコシステムにおける中心的なプレーヤーとなっています。





C トークンは、単なるユーティリティ資産ではありません。また、すべてのネットワーク参加者にとってインセンティブに即した経済を支えます。多様な収益源、価値の蓄積メカニズム、インフレ抑制、機能的な有用性、経済的セキュリティにより、トークンモデルは長期的な成長のための持続可能な基盤を築いています。





Chainbaseの革新的な構造は、効率的なデータ処理とアクセスを保証し、ネイティブAI統合とクロスチェーン機能により、インテリジェントなブロックチェーン基盤に対する需要の高まりに応えます。

