TIX

トークン名TIX

ランキングNo.

時価総額$0.00

完全希薄化後時価総額$0.00

市場占有率%

取引高/時価総額 (24H)0

循環供給量--

最大供給量0

総供給量500,000,000

循環率%

発行日--

資産の初期発行価格--

史上最高値,

最安値,

パブリックブロックチェーンBSC

概要Timeworx.io は、次世代AIのためのデータ処理レイヤーであり、分散化・AI・人間の知能を融合させることで、スケーラブルかつ効率的で透明性の高いソリューションを提供し、データ処理の革新を目指しています。

