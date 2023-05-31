Qlindo

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QLINDO
Qlindo（QLINDO）は、データベース可用性グループ（DAG）アーキテクチャを使用して、理論上は無限のスケーラビリティが可能なコンセンサスを実現するプロトコルです。QLINDOプロトコルとカスタムステートチャネルを使用することで、Qlindoはデータソースを分散型台帳技術（DLT）に統合することを可能にし、スマートコントラクトの進化を推進しています。
概要
トークン名
QLINDO
発行日
--
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初期価格
--
総発行数量
10000000000
注文板
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
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