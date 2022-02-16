すでに市場に出回っている仮想コインよりも安定的で有望、かつ安全な仮想コインを作ることを目的に2021年に立ち上げたプロジェクトです。FUTURECOINは投資家に未来への投資の可能性を提供することを目的としているため、このコインは背後にあるすべてのプロジェクトに関する財務データを提供し、100%の透明性を確保し、投資家には立ち上げられたプロジェクトから得られる利益の一定割合を報酬として与えたいと考えています。