Archimedesは実験的な貸し借りのプラットフォームです。CurveのようなAMMの上に構築されています。(1) 貸し手（流動性プロバイダー）は持続可能な高い年率利回り(APY)を得ることができます。(2) 借り手（レバレッジテイカー）はOUSDなどの利回り付きステーブルコインの最大10倍までの利回りを得ることができます。流動性プロバイダーは、Archimedes 3CRV/lvUSDプールに資産を提供し、利息を受け取ります。プロトコルは、ARCHトークンやステーブルコインなど、さまざまな資産で利息を支払います。