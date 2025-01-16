Guadagna fino al 5% di APR, tra i più alti interessi sulle stablecoin disponibili
Devi solo fare holding di USDE per iniziare a guadagnare interessi giornalieri
Non è richiesto alcuno staking o blocco. I tuoi fondi saranno disponibili in ogni momento.
Iscriviti sul sito ufficiale MEXC o sull'app per dispositivi mobili e completa la verifica KYC.
Goditi le commissioni più basse sul mercato con il trading spot su MEXC
Fai holding di USDE e guadagna interessi ogni giorno.
Il dollaro sintetico di Ethena, USDe, mira a fornire una soluzione crypto-nativa resistente alla censura, scalabile e stabile. A differenza delle stablecoin tradizionali che si basano su riserve fiat, USDe mantiene un soft peg al dollaro americano tramite un meccanismo di delta-hedging nei mercati dei derivati. USDe è completamente supportato on-chain con completa trasparenza ed è liberamente componibile nell'intero ecosistema DeFi.
Gli utenti devono fare holding di un minimo di 0.1 USDE nel loro conto spot per partecipare a questo evento. Non è richiesta alcuna registrazione manuale, staking o blocco.
Gli interessi saranno calcolati a partire dal giorno in cui l'holding minimo del conto spot dell'utente raggiunge 0.1 USDE (T). Gli interessi inizieranno a maturare da T+1. La prima distribuzione degli interessi avverrà il giorno successivo (T+2) e continuerà a essere accreditata quotidianamente sul conto spot dell'utente, a condizione che soddisfi i requisiti di idoneità.