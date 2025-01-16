Il dollaro sintetico di Ethena, USDe, mira a fornire una soluzione crypto-nativa resistente alla censura, scalabile e stabile. A differenza delle stablecoin tradizionali che si basano su riserve fiat, USDe mantiene un soft peg al dollaro americano tramite un meccanismo di delta-hedging nei mercati dei derivati. USDe è completamente supportato on-chain con completa trasparenza ed è liberamente componibile nell'intero ecosistema DeFi.