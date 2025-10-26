Previsione del prezzo di MAX (MAX) (USD)
Ottieni previsioni sui prezzi di MAX per il 2026, 2027, 2028, 2030 e oltre. Prevedi quanto crescerà MAX nei prossimi 5 anni o più. Prevedi istantaneamente gli scenari futuri dei prezzi in base alle tendenze e al sentiment del mercato.
*Disclaimer: tutte le previsioni di prezzo si basano sui dati inseriti dall'utente.
Previsione del prezzo di MAX per il periodo 2025-2050 (USD)
In base alla tua previsione, MAX potrebbe potenzialmente registrare una crescita del 0.00%. Potrebbe raggiungere un prezzo di trading di $ 0.001619 nel 2025.Previsione dei prezzi di MAX (MAX) per il 2026 (prossimo anno)
In base alla tua previsione, MAX potrebbe potenzialmente registrare una crescita del 5.00%. Potrebbe raggiungere un prezzo di trading di $ 0.001700 nel 2026.Previsione del prezzo di MAX (MAX) per il 2027 (fra 2 anni)
Secondo il modulo di previsione dei prezzi, il prezzo futuro previsto per il 2027 di MAX è $ 0.001785 con un tasso di crescita del 10.25%.Previsione del prezzo di MAX (MAX) per il 2028 (fra 3 anni)
Secondo il modulo di previsione dei prezzi, il prezzo futuro previsto per il 2028 di MAX è $ 0.001875 con un tasso di crescita del 15.76%.Previsione del prezzo di MAX (MAX) per il 2029 (fra 4 anni)
Seguendo il modulo di previsione dei prezzi sopra riportato, il prezzo obiettivo di MAX nel 2029 è $ 0.001968 insieme al tasso di crescita del 21.55%.Previsione del prezzo di MAX (MAX) per il 2030 (fra 5 anni)
Seguendo il modulo di previsione dei prezzi sopra riportato, il prezzo obiettivo di MAX nel 2030 è $ 0.002067 con un tasso di crescita del 27.63%.Previsione del prezzo di MAX (MAX) per il 2040 (fra 15 anni)
Nel 2040, il prezzo di MAX potrebbe potenzialmente vedere una crescita del 107.89%. Potrebbe raggiungere un prezzo di trading di $ 0.003367.Previsioni del prezzo di MAX (MAX) per il 2050 (tra 25 anni)
Nel 2050, il prezzo di MAX potrebbe potenzialmente vedere una crescita del 238.64%. Potrebbe raggiungere un prezzo di trading di $ 0.005485.
- 2025$ 0.0016190.00%
- 2026$ 0.0017005.00%
- 2027$ 0.00178510.25%
- 2028$ 0.00187515.76%
- 2029$ 0.00196821.55%
- 2030$ 0.00206727.63%
- 2031$ 0.00217034.01%
- 2032$ 0.00227940.71%
- 2033$ 0.00239347.75%
- 2034$ 0.00251255.13%
- 2035$ 0.00263862.89%
- 2036$ 0.00277071.03%
- 2037$ 0.00290979.59%
- 2038$ 0.00305488.56%
- 2039$ 0.00320797.99%
- 2040$ 0.003367107.89%
Previsione del prezzo a breve termine di MAX per oggi, domani, questa settimana e 30 giorni
- October 26, 2025(Oggi)$ 0.0016190.00%
- October 27, 2025(Domani)$ 0.0016200.01%
- November 2, 2025(Questa settimana)$ 0.0016210.10%
- November 25, 2025(30 giorni)$ 0.0016260.41%
Il prezzo previsto per MAX il
Per October 27, 2025(Domani), la previsione del prezzo di MAX, utilizzando un input di crescita annuale pari al
Entro November 2, 2025(Questa settimana), la previsione del prezzo per MAX, utilizzando un tasso di crescita annuale del
Considerando i 30 giorni successivi, il prezzo previsto per MAX è di
Statistiche attuali sui prezzi di MAX
--
--
Prezzo storico di MAX
Secondo gli ultimi dati raccolti sulla pagina dei prezzi in tempo reale di MAX, il prezzo attuale di MAX è di 0.001619 USD. La fornitura circolante di MAX (MAX) è di
- 24 ore-1.87%$ 0$ 0.001683$ 0.001613
- 7 giorni6.20%$ 0.000100$ 0.004420$ 0.001576
- 30 giorni-63.61%$ -0.001030$ 0.004420$ 0.001576
Nelle ultime 24 ore, MAX ha mostrato un movimento di prezzo di
Negli ultimi 7 giorni, MAX è stato scambiato a un massimo di
Nel mese scorso, MAX ha subito una variazione
Come funziona il modulo di previsione dei prezzi MAX (MAX)?
Il modulo di previsione dei prezzi MAX è uno strumento intuitivo progettato per aiutarti a stimare i potenziali prezzi futuri di MAX in base alle tue ipotesi di crescita. Che tu sia un trader esperto o un investitore curioso, questo modulo offre un modo semplice e interattivo per prevedere il valore futuro del token.
Inizia inserendo la percentuale di crescita desiderata, che può essere positiva o negativa, a seconda delle tue prospettive di mercato. Ciò potrebbe riflettere le tue aspettative per MAX nel prossimo anno, cinque anni o persino decenni nel futuro.
Una volta inserito il tasso di crescita, clicca sul pulsante "Calcola". Il modulo calcolerà immediatamente il prezzo futuro previsto di MAX, offrendoti una visualizzazione chiara di come la tua previsione influisce sul valore del token nel tempo.
Puoi sperimentare vari tassi di crescita per vedere come diverse condizioni di mercato potrebbero avere un impatto sul prezzo di MAX. Questa flessibilità ti consente di analizzare sia previsioni ottimistiche che prudenti, aiutandoti a prendere decisioni più consapevoli.
Il modulo integra anche i dati di sentiment degli utenti, consentendoti di confrontare le tue previsioni con quelle di altri utenti. Questo input collettivo offre preziose informazioni su come la comunità percepisce il futuro di MAX.
Indicatori tecnici per la previsione dei prezzi
Per migliorare l'accuratezza della previsione, il modulo sfrutta una varietà di indicatori tecnici e dati di mercato. Questi includono:
Medie mobili esponenziali (EMA): aiutano a tracciare l'andamento del prezzo del token attenuando le fluttuazioni e fornendo informazioni su potenziali inversioni di tendenza.
Bande di Bollinger: misurano la volatilità del mercato e identificano potenziali condizioni di iperacquistato o ipervenduto.
Indice di forza relativa (RSI): valuta lo slancio di MAX per determinare se si trova in una fase rialzista o ribassista.
Media mobile di convergenza e divergenza (MACD): Combinando questi indicatori con i dati di mercato in tempo reale, il modulo fornisce una previsione dinamica dei prezzi, aiutandoti a capire meglio il potenziale futuro di MAX.
Perché è importante la previsione dei prezzi di MAX?
Le previsioni dei prezzi di MAX sono cruciali per diversi motivi e gli investitori vi si impegnano per vari scopi:
Sviluppo di strategie di investimento: le previsioni aiutano gli investitori a formulare strategie. Stimando i prezzi futuri, possono decidere quando acquistare, vendere o detenere una criptovaluta.
Valutazione del rischio:comprendere i potenziali movimenti dei prezzi consente agli investitori di valutare il rischio associato a un particolare asset crypto. Ciò è essenziale per gestire e mitigare le potenziali perdite.
Analisi di mercato: le previsioni spesso implicano l'analisi di tendenze di mercato, notizie e dati storici. Questa analisi completa aiuta gli investitori a comprendere le dinamiche del mercato e i fattori che influenzano le variazioni dei prezzi.
Diversificazione del portafoglio:prevedendo quali criptovalute potrebbero avere buoni risultati, gli investitori possono diversificare i propri portafogli di conseguenza, distribuendo il rischio su varie attività.
Pianificazione a lungo termine:gli investitori che cercano guadagni a lungo termine si affidano alle previsioni per identificare le criptovalute con potenziale di crescita futura.
Preparazione psicologica: conoscere i possibili scenari di prezzo prepara gli investitori emotivamente e finanziariamente alla volatilità del mercato.
Coinvolgimento della community: le previsioni sui prezzi delle criptovalute spesso innescano discussioni all'interno della community degli investitori, portando a una comprensione più ampia e a una saggezza collettiva sulle tendenze del mercato.
Domande frequenti (FAQ):
Disclaimer
Il contenuto pubblicato sulle nostre pagine di previsione sui prezzi delle criptovalute si basa sulle informazioni e sui feedback forniti dagli utenti MEXC e/o da altre fonti di terze parti. Viene presentato "così com'è" solo a scopo informativo e illustrativo, senza alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo. È importante notare che le previsioni sui prezzi presentate potrebbero non essere accurate e non dovrebbero essere trattate come tali. I prezzi futuri potrebbero differire in modo significativo dalle previsioni presentate e non dovrebbero essere presi in considerazione per prendere decisioni di investimento.
Inoltre, questi contenuti non devono essere interpretati come consulenza finanziaria, né intendono consigliare l'acquisto di alcun prodotto o servizio specifico. MEXC non sarà responsabile in alcun modo nei tuoi confronti per eventuali perdite che potresti subire a seguito della citazione, dell'utilizzo e/o del fare affidamento su qualsiasi contenuto pubblicato sulle nostre pagine di previsione sui prezzi delle criptovalute. È essenziale essere consapevoli che i prezzi degli asset digitali sono soggetti a un elevato rischio di mercato e alla volatilità dei prezzi. Il valore del tuo investimento può sia diminuire che aumentare e non esiste alcuna garanzia di recuperare l'importo inizialmente investito. In definitiva, sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento e MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Tieni presente che la performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Dovresti investire solo in prodotti con cui hai familiarità e comprendere i rischi associati. Considera attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consulta un consulente finanziario indipendente prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Qual è la tua opinione su MAX?
- Molto rialzista
- Rialzista
- Neutro
- Ribassista
- Molto ribassista
I token più di tendenza
Scopri le previsioni sui prezzi dei token di tendenza più hot oggi.
Token con il volume di trading più alto
Esplora le previsioni di mercato per i token con i volumi di trading più elevati.
Token appena aggiunti
Scopri per primo le previsioni sui prezzi dei token appena listati.
Migliori guadagni
Esplora le previsioni sui prezzi dei titoli con i maggiori guadagni nelle 24 ore.
HODL
HODL
+1,218.00%
QBOT AI TRADING
QBOT
+290.90%
SEDA
SEDA
+76.51%
SHIBBABY
SHIBBABY
+61.85%
BluWhale AI
BLUAI
+46.22%