Il rapporto Loan-to-Value (LTV) è il rapporto tra il valore patrimoniale in circolazione e il valore della garanzia. La formula di calcolo specifica è la seguente:

LTV = Importo del capitale residuo e degli interessi / della garanzia reale

Capitale in sospeso e interessi = (Capitale in sospeso + Interessi in sospeso + Interessi scaduti in sospeso)