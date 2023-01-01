Finché sei un utente registrato MEXC e disponi di asset collaterali nel tuo conto spot, puoi procedere con il prestito.
Il sistema calcola gli interessi su base giornaliera e li addebita in base alla durata effettiva del prestito, laddove meno di 1 giorno viene calcolato come 1 giorno. Nota: gli interessi vengono calcolati in base al tasso di interesse mostrato al momento del prestito. Formula: Interesse = Importo preso in prestito × Tasso di interesse giornaliero.
Il rimborso parziale non è supportato. Per gli asset che consentono il rimborso anticipato, fai riferimento alle regole specifiche per i dettagli.
Il rapporto Loan-to-Value (LTV) è il rapporto tra il valore patrimoniale in circolazione e il valore della garanzia. La formula di calcolo specifica è la seguente:
LTV = Importo del capitale residuo e degli interessi / della garanzia reale
Capitale in sospeso e interessi = (Capitale in sospeso + Interessi in sospeso + Interessi scaduti in sospeso)