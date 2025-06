ZBCN

ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders.

NomeZBCN

ClassificaNo.136

Capitalizzazione di mercato$0.00

Capitalizzazione di mercato completamente diluita$0.00

Quota di mercato0.0001%

Vol. di trading/cap. di mercato (24h)0.02%

Fornitura in circolazione84,568,076,380.45328

Fornitura massima100,000,000,000

Fornitura totale99,999,358,024.64996

Tasso di circolazione0.8456%

Data di emissione--

Il prezzo al quale l'asset è stato emesso per la prima volta--

Massimo storico0.007105034498396647,2025-05-30

Prezzo più basso0.000692135609811539,2024-08-05

Blockchain pubblicaSOL

Settore

Social media

