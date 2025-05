USDC

USDCoin (USDC) is a full reserve US dollar-backed stablecoin issued by Circle, and is based on the open source fiat stablecoin framework being developed by CENTRE.

NomeUSDC

ClassificaNo.7

Capitalizzazione di mercato$0,00

Capitalizzazione di mercato completamente diluita$0,00

Quota di mercato0.0182%

Vol. di trading/cap. di mercato (24h)12,28%

Fornitura in circolazione61 734 117 042,313416

Fornitura massima0

Fornitura totale61 734 117 042,313416

Tasso di circolazione%

Data di emissione2018-09-30 00:00:00

Il prezzo al quale l'asset è stato emesso per la prima volta1 USDT

Massimo storico2.349556378332484,2021-11-16

Prezzo più basso0.8774,2023-03-11

Blockchain pubblicaETH

