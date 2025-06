TRX

TRON: decentralizza il Web. TRON si impegna a costruire l'infrastruttura per un Internet veramente decentralizzato. Il protocollo TRON, uno dei più grandi sistemi operativi basati su blockchain al mondo, offre scalabilità, alta disponibilità e supporto per il calcolo a throughput elevato (HTC), che serve da fondamento per tutte le applicazioni decentralizzate nell'ecosistema TRON. Fornisce inoltre una migliore compatibilità per i contratti smart di Ethereum attraverso una piattaforma innovativa e plug-and-play di contratti smart. Dal 24 luglio 2018, TRON ha acquisito BitTorrent Inc., una società di tecnologia Internet con sede a San Francisco. Il progetto si occupa anche di tecnologie distribuite che scalano efficientemente, mantengono l'intelligenza al massimo e mettono nelle mani di creatori e consumatori il controllo dei loro contenuti e dati. Ogni mese, più di 170 milioni di persone utilizzano i prodotti sviluppati da BitTorrent Inc. I suoi protocolli gestiscono fino al 40% del traffico Internet mondiale su base giornaliera. Ora TRON è uno dei più grandi sistemi operativi basati su blockchain al mondo con oltre 100 milioni di utenti.

NomeTRX

ClassificaNo.8

Capitalizzazione di mercato$0.00

Capitalizzazione di mercato completamente diluita$0.00

Quota di mercato0.0079%

Vol. di trading/cap. di mercato (24h)0.41%

Fornitura in circolazione94,823,050,021.35872

Fornitura massima∞

Fornitura totale94,823,043,410.24432

Tasso di circolazione%

Data di emissione2017-07-01 00:00:00

Il prezzo al quale l'asset è stato emesso per la prima volta0.0015 USDT

Massimo storico0.44067471530141733,2024-12-03

Prezzo più basso0.001091259997338057,2017-09-15

Blockchain pubblicaTRX

Settore

Social media

