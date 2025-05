SXT

Space and Time (SXT) scales zero-knowledge (ZK) proofs on a decentralized data warehouse to deliver trustless data processing to smart contracts. You can use SXT to join comprehensive blockchain data we've indexed from major chains with your app's data or other offchain datasets. Proof of SQL is SXT's sub-second ZK coporcessor, which allows your smart contract to ask complicated questions about activity on its own chain or other chains and get back a ZK-proven answer next block.

NomeSXT

ClassificaNo.254

Capitalizzazione di mercato$0.00

Capitalizzazione di mercato completamente diluita$0.00

Quota di mercato%

Vol. di trading/cap. di mercato (24h)3.59%

Fornitura in circolazione1,400,000,000

Fornitura massima5,000,000,000

Fornitura totale5,000,000,000

Tasso di circolazione0.28%

Data di emissione--

Il prezzo al quale l'asset è stato emesso per la prima volta--

Massimo storico0.1868671285494208,2025-05-08

Prezzo più basso0.10474828680866613,2025-05-19

Blockchain pubblicaETH

IntroduzioneSpace and Time (SXT) scales zero-knowledge (ZK) proofs on a decentralized data warehouse to deliver trustless data processing to smart contracts. You can use SXT to join comprehensive blockchain data we've indexed from major chains with your app's data or other offchain datasets. Proof of SQL is SXT's sub-second ZK coporcessor, which allows your smart contract to ask complicated questions about activity on its own chain or other chains and get back a ZK-proven answer next block.

Settore

Social media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: i dati sono forniti da cmc e non devono essere considerati come consigli di investimento.