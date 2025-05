SPX

SPX6900 is a parody memecoin inspired by the iconic S&P 500, the go-to stock market index. It offers a satirical twist on established financial systems. It's built around the idea that 6900 is a "bigger number" than 500, humorously suggesting that SPX6900 holds more value or significance than the S&P 500 index.

NomeSPX

ClassificaNo.87

Capitalizzazione di mercato$0.00

Capitalizzazione di mercato completamente diluita$0.00

Quota di mercato0.0002%

Vol. di trading/cap. di mercato (24h)2.08%

Fornitura in circolazione930,993,090.07

Fornitura massima1,000,000,000

Fornitura totale930,993,090.07

Tasso di circolazione0.9309%

Data di emissione--

Il prezzo al quale l'asset è stato emesso per la prima volta--

Massimo storico1.7673256366431747,2025-01-19

Prezzo più basso0.000002634158164523,2023-08-16

Blockchain pubblicaETH

