Sonorus is a groundbreaking platform leveraging TrendFi to reshape how fans and artists interact with music. Through our on-chain voting system, music lovers can back their favourite tracks, influencing their rise in popularity. As songs gain momentum, artists and fans can earn rewards as the songs climb the charts, fostering a community where everyone's passion for music is recognized and rewarded.

ClassificaNo.4034

Capitalizzazione di mercato$0,00

Capitalizzazione di mercato completamente diluita$0,00

Quota di mercato%

Vol. di trading/cap. di mercato (24h)%0,00

Fornitura in circolazione0

Fornitura massima0

Fornitura totale1.000.000.000

Tasso di circolazione%

Data di emissione--

Il prezzo al quale l'asset è stato emesso per la prima volta--

Massimo storico0.34291622576636194,2024-03-17

Prezzo più basso0.001522365158981635,2025-05-21

Blockchain pubblicaBSC

Settore

Social media

