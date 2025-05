RWAINC

RWA Inc. is the world's first end-to-end Real World Asset tokenization and trading ecosystem. RWA Inc. is building both a RWA tokenization service, a RWA launchpad/stakingpad, RWA Exchange and an RWA marketplace for trading of Real World Assets in the global market. Already now, RWA Inc. has launched the RWA Launchpad and the RWA Exchange will come live in November 2024. The Marketplace will go live in 2025.

NomeRWAINC

ClassificaNo.1429

Capitalizzazione di mercato$0.00

Capitalizzazione di mercato completamente diluita$0.00

Quota di mercato%

Vol. di trading/cap. di mercato (24h)0.22%

Fornitura in circolazione335,030,379.4

Fornitura massima1,000,000,000

Fornitura totale999,992,030.45

Tasso di circolazione0.335%

Data di emissione--

Il prezzo al quale l'asset è stato emesso per la prima volta--

Massimo storico0.14355853970647262,2024-12-04

Prezzo più basso0.00999,2024-11-25

Blockchain pubblicaBASE

Settore

Social media

