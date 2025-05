PUNDIX

Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain.

NomePUNDIX

ClassificaNo.297

Capitalizzazione di mercato$0.00

Capitalizzazione di mercato completamente diluita$0.00

Quota di mercato%

Vol. di trading/cap. di mercato (24h)191.78%

Fornitura in circolazione258,386,541.0999244

Fornitura massima258,526,640

Fornitura totale258,386,541.0999244

Tasso di circolazione0.9994%

Data di emissione--

Il prezzo al quale l'asset è stato emesso per la prima volta--

Massimo storico7.13592656,2021-04-09

Prezzo più basso0.21487481482968304,2025-04-07

Blockchain pubblicaETH

IntroduzionePundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain.

Settore

Social media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: i dati sono forniti da e non devono essere considerati come consigli di investimento.