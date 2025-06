OTK

Octo Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played.

NomeOTK

ClassificaNo.1763

Capitalizzazione di mercato$0.00

Capitalizzazione di mercato completamente diluita$0.00

Quota di mercato%

Vol. di trading/cap. di mercato (24h)0

Fornitura in circolazione--

Fornitura massima0

Fornitura totale1,200,000,000

Tasso di circolazione%

Data di emissione--

Il prezzo al quale l'asset è stato emesso per la prima volta--

Massimo storico0.12041089353940107,2024-03-25

Prezzo più basso0.000660347704777999,2023-10-22

Blockchain pubblicaSOL

