LA

Lagrange builds two core products: a decentralized ZK Prover Network and a ZK Coprocessor. Lagrange’s ZK Prover Network is the foundational layer that offers universal proof generation for a variety of use cases, such as rollups, ZK coprocessing and cross-chain messaging. The ZK Coprocessor enables developers to prove custom SQL queries over onchain data, directly from smart contracts.

NomeLA

ClassificaNo.304

Capitalizzazione di mercato$0.00

Capitalizzazione di mercato completamente diluita$0.00

Quota di mercato%

Vol. di trading/cap. di mercato (24h)20.42%

Fornitura in circolazione193,000,000

Fornitura massima1,000,000,000

Fornitura totale1,000,000,000

Tasso di circolazione0.193%

Data di emissione--

Il prezzo al quale l'asset è stato emesso per la prima volta--

Massimo storico4.502285725294072,2025-06-04

Prezzo più basso0.20794173832654628,2025-06-04

Blockchain pubblicaETH

