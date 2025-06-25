H

Humanity Protocol is a decentralized identity network designed to prove you're a real, unique human without compromising your privacy. Built on zero-knowledge cryptography, it enables anyone to verify their humanness through a simple palm scan, creating a secure, Sybil-resistant identity that works across the internet and in real life. Humanity Protocol is building the trust layer the internet was missing, proving humanity, without revealing identity.

NomeH

ClassificaNo.278

Capitalizzazione di mercato$0.00

Capitalizzazione di mercato completamente diluita$0.00

Quota di mercato%

Vol. di trading/cap. di mercato (24h)3.25%

Fornitura in circolazione2,119,259,306

Fornitura massima10,000,000,000

Fornitura totale10,000,000,000

Tasso di circolazione0.2119%

Data di emissione--

Il prezzo al quale l'asset è stato emesso per la prima volta--

Massimo storico0.15748596182897467,2025-06-25

Prezzo più basso0.01799202366031281,2025-06-27

Blockchain pubblicaETH

IntroduzioneHumanity Protocol is a decentralized identity network designed to prove you're a real, unique human without compromising your privacy. Built on zero-knowledge cryptography, it enables anyone to verify their humanness through a simple palm scan, creating a secure, Sybil-resistant identity that works across the internet and in real life. Humanity Protocol is building the trust layer the internet was missing, proving humanity, without revealing identity.

Settore

Social media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: i dati sono forniti da cmc e non devono essere considerati come consigli di investimento.

MEXC è la strada più semplice per entrare nel mondo delle criptovalute. Esplora il principale exchange di criptovalute al mondo per acquistare, fare trading e guadagnare criptovalute. Fai trading di Bitcoin BTC, Ethereum ETH e più di 3,000 altcoin.MEXC è la strada più semplice per entrare nel mondo delle criptovalute. Esplora il principale exchange di criptovalute al mondo per acquistare, fare trading e guadagnare criptovalute. Fai trading di Bitcoin BTC, Ethereum ETH e più di 3,000 altcoin.
Cerca
Preferiti
H/USDC
Humanity
----
--
Max sulle 24h
--
Min sulle 24h
--
Volume sulle 24h (H)
--
Importo 24h (USDC)
--
Grafico
Info
Libro degli ordini
Trading di mercato
Libro degli ordini
Trading di mercato
Libro degli ordini
Trading di mercato
Trading di mercato
Spot
Ordini aperti（0）
Cronologia degli ordini
Cronologia di trading
Posizioni aperte (0)
MEXC è la strada più semplice per entrare nel mondo delle criptovalute. Esplora il principale exchange di criptovalute al mondo per acquistare, fare trading e guadagnare criptovalute. Fai trading di Bitcoin BTC, Ethereum ETH e più di 3,000 altcoin.MEXC è la strada più semplice per entrare nel mondo delle criptovalute. Esplora il principale exchange di criptovalute al mondo per acquistare, fare trading e guadagnare criptovalute. Fai trading di Bitcoin BTC, Ethereum ETH e più di 3,000 altcoin.
H/USDC
--
--
‎--
Max sulle 24h
--
Min sulle 24h
--
Volume sulle 24h (H)
--
Importo 24h (USDC)
--
Grafico
Libro degli ordini
Trading di mercato
Info
Ordini aperti（0）
Cronologia degli ordini
Cronologia di trading
Posizioni aperte (0)
Loading...